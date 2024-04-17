這原因讓美Fed露鷹爪 新台幣早盤開升後又貶破32.5元
中東緊張局勢升高，加上美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾（Jerome Powell）暗示不急著降息，美國公債殖利率飆升，美股那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙走低，台股也再跌，美元指數觸5個月新高，日圓兌美元續創34年新低，一度下探154.78價位，新台幣兌美元今（17）日早盤開升後又翻貶，並再貶破32.5元，一度下探32.525元，貶值3.5分，目前在32.52元震盪。
記者顏真真／台北報導
美元走勢強勁，已突破106，一度來到106.52，主要是受到比預期還要更強的經濟數據所帶動，包括3月零售銷售，加上中東緊張局勢，提升避險需求，油價上漲，通膨疑慮再起，美國聯準會主席鮑爾也表示，因通膨仍具黏性，可能必須維持高利率更長一段時間，即降息恐怕會再延後，也使得美元指數觸及5個月新高。
在美元走強之下，亞洲主要貨幣兌美元也難抬頭，日圓兌美元續創34年新低，一度來到154.78價位，目前在154.7附近盤整，韓元兌美元早盤早盤回升至1386.92附近，離岸人民幣仍走弱在7.266兌1美元附近盤整。
至於前一交易日勉強守32.5元的新台幣兌美元匯價，今日早盤台股止貶回升，新台幣兌美元也以32.45元、升值0.4分開出，但隨後逢低承接美元買盤進場，新台幣也止升回貶，並再貶破32.5元，一度下探32.525元，貶值3.5分，目前在32.52元震盪。