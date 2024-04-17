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教育部公布不適任教師新制度！潘文忠：調查員全數外聘、加以培訓

▲教育部長潘文忠今（17）日表示，教育部將公布不適任教師新制度，調查員全數外聘並加以培訓。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.17）
▲教育部長潘文忠今（17）日表示，教育部將公布不適任教師新制度，調查員全數外聘並加以培訓。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.17）

記者李琦瑋／台北報導

教育部今（17）日公布「校園霸凌防制準則」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正，教團對於不適任教師淘汰新制度有不同看法。教育部長潘文忠今天表示，有關校事會議調查委員採全部外聘，以避免行為人、調查委員之間有私人關係，影響調查的公正客觀性，且教育部從去年至今培訓11梯次的校事會議調查委員、達1000多位人才庫成員。

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教師若涉及教師法特定解聘事項，學校應組成調查小組，將行政調查報告送校事會議，全教總日前卻指出，教育部培訓的外聘調查員，在研習時，卻要求學員在調查報告，撰寫犯了《刑法》上哪些罪名，並做罪犯認定，造成培訓調查員的困惑，基層老師獲知後也覺得恐慌，因此大力反對新制度。

人本教育基金會則認為，新制度直指目前不適任教師處理制度的諸多問題，包括調查委員專業性不足、同校教職員主導調查，專業性及中立性都不足、後續救濟管道、當事人取得資訊落差；新制度不只有助於教師群體擺脫師師相護泥淖，並且只有不適任處理制度專業公正，專業倫理才能發展。

潘文忠表示，去年4月，立法院就一直針對「校園霸凌防治準則」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，希望教育部能夠在目前校園事件所發生的議題提出檢討，經過1年的時間，總教育部邀請家長團體、教師團體、校長團體，還有兒少兒權團體、跟地方政府等，召開過60幾次的諮詢會議，並彙集意見、形成共識，今天將正式公布相關修正，其中教師團體最關切的是校事會議調查委員，採全數外聘。

潘文忠說，之所以會做這樣的修正，是因為大家希望，在不適任教師淘汰上，能夠建立起一個比較客觀、公正、專業的處理機制，因此校事會議的調查小組，會依照新的辦法，全數外聘，主管機關會從教育部的人才庫當中，擇定3到5倍的人數，來給學校來做評選，希望能避免行為人，還有調查委員之間，有私人關係，影響整個調查的公正客觀性。

另外，潘文忠指出，教育部已經從去年培訓了11個梯次的校事會議調查委員，目前已經有1000多位的人才庫成員，其中有80%都是基層教師，其餘還包含心理師、社工師、法律人員、家長代表等，盼以多元客觀的方式，進行相關事項的調查，且在調查小組進行調查過程當中，辦法也特別明定，應該邀請學校的教師會代表、家長會代表等，讓相關意見在調查過程中，可以客觀、多元的方式加以陳述，希望在不適任教師淘汰制度上，能容納各種意見，建立更公正、客觀的處理機制。

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