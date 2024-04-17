ETF瘋「系出同門」！00919帶旺親妹00946 月配加10元入手引關注
台股ETF近來吹起「系出同門」、兄弟姊妹風，觀察4月將募集的3檔台股高息產品竟是系出同門的弟妹ETF基金，根據各投信網站資訊顯示，4月募集的弟妹台股高息產品，分別是00946群益科技高息成長ETF、復華台灣科技高股息基金、00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF，他們的哥哥姊姊分別同為台股高息ETF的00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00932兆豐永續高息等權。觀察哥哥姐姐們今年來的配息與含息報酬率表現，其中以00919配息金額0.66元最高、今年來含息報酬率13.14%最佳，也讓投資人對親妹妹00946投以關愛眼神。
記者許家禎／台北報導
00946群益科技高息成長ETF被號稱是新一代進化版的科技高息ETF，可說是科技版的00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的更在意其投資價值與成長潛力，因此00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。
群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，科技業是台灣經濟發展重要基石，在全球科技產業鏈中，具高度重要性，以現今最受市場關注的AI題材而言，其發展更需仰賴台灣的晶圓代工、封測、IC設計等技術與服務，獲利能力相較其他產業更為強勁，股息發放也最大方，也因此科技股向來為台股投資之重心，外資布局之首選，更可以是追求成長與存股目標的好選擇。
洪祥益指出，投資人若看好台灣科技股之成長潛力與配息能力，可多留意精選外資認同度高的台灣優質科技高息股ETF，既掌握台灣科技股成長契機，也兼顧存股收益需求。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。