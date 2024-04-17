少子化海嘯掀大專存亡戰！117學年大一新生15.7萬人、降至最低點

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潘文忠指出，83年時大學校院58所，專科學校72所，合計130所，在410教改後，為提升高等教育數量及教學素質，教育部依據行政院教育改革總諮議報告書建議，並考量地區需求及學校分布等因素許可公私立大專校院新設及升格（改名、改制大學）案件，100學年大專校院總計達到163所，其中大學校院達148所，之後因為整併加上私校退場，112學年降為145所，其中大學校院為133所、專科學校12所。
在學人數消長情形，潘文忠表示，83學年度大專校院學生數72萬180人，其中研究所以上3萬9,227人，學士班以下計68萬953人；之後在學人數逐年成長，至101學年度達135萬5,290人，102學年度起學生數減少，112學年度降至109萬4,829人，等於11年少了26萬人。
潘文忠提及，教改30年後、現行大專院校面臨少子女化、產業需求、國際競爭等3大挑戰，在少子女化方面，教育部統計推估，大專校院一年級學生人數從111學年起開始減至20萬人以下，逐年遞減，117學年降至最低點，預估降為15.7萬多人，其中117學年減幅較大，較前一學年減少1.4萬人。
潘文忠說，受到少子女化趨勢影響，大專校院面臨招生來源不足問題，學校調整院、所、系、科及學位學程難題，以及維持教學品質的挑戰；另由於學雜費為私立學校重要收入來源，少子女化趨勢也影響學校財務調度。
在產業需求方面，潘文忠提到，110 年經行政院核定「6大核心戰略產業推動方案」，協助產業在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組的先機，教育部亦須協調引導大專校院投入半導體、資安、綠能等重點產業人才培育。
潘文忠說，國際競爭方面則因為國內少子女化、高齡化趨勢不可逆，未來10年工作年齡人口將快速下降，進而產生勞動力短缺危機；另一方面，以外部挑戰而言，高等教育品質的提升及國際化已成為各國高等教育關注焦點，例如東南亞國家的高等教育逐步擴充、歐盟已提供學生跨國移動與學習經驗等。我國如欲藉由招收僑外生來彌補生源及勞動力，須面臨各國積極爭取「專業人才」以及「國際學生」的激烈競爭。
針對上述大環境影響，潘文忠提出強化技職教育、擴大招收國際生、鼓勵大學合作整併、拉近公私立大專學雜費差額、管控招生總量及執行退場條例相關機制等6大因應對策。