明年解散！泰國元祖級樂團首度來台 登台「吾夜生活節」
台灣將舉辦「吾夜Woo Love生活節」，6月14、15日將在基隆和平島地質公園登場，主辦單位公布第2波演出卡司，除了新增台灣樂團「冰球樂團」之外，更邀來香港創作才子黃耀明、泰國元祖級樂團Cocktail、日本新銳創作女聲a子以及多次獲韓國獨立音樂獎的樂團Standing Egg登場演唱。其中來自泰國的樂團「Cocktail」明年即將解散，今年首度來台灣恐怕也將是最後一次，讓粉絲們相當不捨。
國際中心賴正琳／綜合報導
首次來台演出的泰國元祖級樂團Cocktail，格外期待台灣的第一次演出，儘管年初才宣佈樂團即將於2025年解散，這次來台表演極可能是第一次也是最後一次跟台灣樂迷見面，但他們仍會為台灣帶來一場精彩的表演，不辜負台灣歌迷的盛情邀約。
2006 年加入新成員重組後，Cocktail 樂團正式誕生，樂團帶著自己的原創作品，到大學、咖啡廳巡迴演出，累積經驗及名氣，並推出多首膾炙人口的歌曲，被泰國人譽為「如果有聽泰文歌一定聽過Cocktail」。
「吾夜Woo Love生活節」指出「早早鳥」優惠票已宣告完售，4月13日推出包括「暗光鳥」、「島嶼車屋」、「揪團票」、「曙光票」第2波新票種開賣，購票請洽KKTIX售票系統及ibon售票系統。