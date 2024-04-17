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NBA附加賽快評／39歲詹皇還有主宰力！「買犯」狂拿10分擊倒鵜鶘

▲詹皇攻下全隊最高23分，湖人外線命中率4成。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇攻下全隊最高23分，湖人外線命中率4成。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

儘管洛杉磯湖人隊需要打NBA附加賽，但他們面對紐奧良鵜鶘毫不畏懼，湖人隊今（17）日在主將「詹皇」LeBron James轟下23分、9助攻、9籃板「準大三元表現」帶領下，最終湖人以110:106贏球，順利拿下第七種子，將在西區季後賽首輪，遭遇去年冠軍丹佛金塊， LeBron James再度證明，自己雖然已經39歲，還是可以主宰比賽的「那個男人」，就算他三分外線不準，還是可以靠「買犯」（罰球）為球隊取分。光是罰球就已經為球隊打下10分，更是戲耍鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson。

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39歲詹皇懂得聰明打球　光是罰球就拿10分

LeBron James在這場比賽依舊搶眼，他懂得「分配」體力，他知道自己可以吸引裁判哨音，所以他硬切，他知道自己外線還有一定實力，他三分球勇敢出手，雖然5投1中，但更重要的是，他利用罰球，就幫球隊拿下10分。

面對年輕力壯的鵜鶘，LeBron James不疾不徐，畢竟這些很多都是以前的戰友，LeBron James知道他們有多少實力。所以他用力打內線，嘗試讓裁判哨音響起，導致鵜鶘比賽節奏一直被打斷。

鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson狂攻40分

不過LeBron James這場打了41分鐘，他跟Anthony Davis在第二節、第三節就已經把比數拉開，兩人唯一，也是湖人守不住的，就是鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson。

Zion Williamson第一次打季後賽，就可以拿下40分的成績，雖然最後因傷離開球場，成為鵜鶘落敗原因，但他也擺脫外界對他的質疑，尤其2019年，鵜鶘選擇他為狀元，就是期待他成為球隊未來基石。

Zion Williamson也不負眾望，兩度蓋了老大哥LeBron James火鍋，讓全場球迷沸騰，但也或許是這樣，他也因傷退場，錯失晉級良機。

詹皇老矣　接下來湖人才是考驗

湖人隊在附加賽沒有輸過，以第七種子進入季後賽，重點在於接下來要面對金塊隊，金塊隊擁有Jokic等好手在，湖人很難討到便宜，39歲的LeBron James季後賽挑戰，現在才要開始。


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