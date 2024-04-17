校園霸凌新規發布！生對生霸凌落實修復式正義、逾半委員須外聘

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本次修正重點共有6大點，包括第1點，區分「生對生」與「師對生」霸凌事件，分別妥善處理，生對生霸凌事件依校園霸凌防制準則處理，高級中等以下學校「師對生」霸凌事件，則依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」處理；第2點，落實預防輔導機制，明定各級主管機關及學校積極推動校園霸凌防制工作，如每學期辦理校園霸凌防制及輔導增能研習等等，增訂學生為了避免自己或他人生命、身體受到不法侵害，可以採取必要措施，而不受處罰等等。
第3點為建立專業、公正及有效的處理機制，包括「生對生」霸凌事件的處理，學校應設置防制委員會；創設「調和程序」針對生對生霸凌事件的特性，落實修復式正義，促進雙方當事人對話與相互理解，化解衝突，修復關係及減少創傷；處理小組至少過半數委員應自人才庫外聘，由專業的委員尊重雙方當事人意願進行調和，以確保調和的專業性與公正性；但只要一方無意願，就立即停止，進入後續調查程序。
教育部提到，過往學生構成刑法傷害罪的行為，例如毆打他人導致骨折，因不符合霸凌「持續性」要件，學校通常不受理或認定霸凌不成立，讓外界誤以為學校不處理故意傷害事件，本次修正已完善故意傷害事件處理程序，以後學校可準用霸凌事件之處理程序，嚴謹慎重的處理。
第4點為強化主管機關權責，有效快速保障被行為人權益，過往被行為人不服處理結果，向學校提出申復與申訴後，主管機關才有立場介入處理，為保障被行為人，本次修法強化主管機關權限，被行為人對學校作成的終局決議不服，即可向主管機關提出陳情，立即由主管機關所設的審議委員會審議，以保障被行為人權益；而在行為人部分，則可依據正常救濟程序提起申訴。
第5點為建置專業調和及調查人才庫，教育部說明，為確保「處理小組」的調和及調查品質，已積極辦理霸凌調和及調查人才培訓，並建立人才庫，透過培訓教育、法律、心理、輔導、社會工作等領域之專業人士，確保校園霸凌事件處理品質。
而在健全相關配套機制方面（第6點），教育部已辦理6個梯次調和及調查人才培訓，培訓720名人才，5月將繼續辦理3梯次培訓，培訓人才預計突破千人，建置龐大的調查人才庫；為配合新版「校園霸凌防制準則」施行，教育部已為學校與主管機關編製操作手冊，提供實務現場運用；教育部將投入新台幣2.5億預算協助各地方政府及學校，補助「辦理性別平等教育、霸凌防制及正向管教推動業務所需人力及運作」及「辦理校園性別事件調查專業人員培訓研習」等經費。