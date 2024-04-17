不適任教師新制「調查員全數外聘」　教育部：人才庫8成是教師

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教育部提到，針對高級中等以下學校，解聘辦法將性別事件以外所有師對生違法事件，全部整合由校園事件處理會議統一調查，大幅簡化調查程序，避免同一事件重複調查或不同機制作成矛盾的調查結果，有助於解決學校現場困擾，大幅減輕學校負擔；解聘辦法明定各該主管機關應從人才庫推舉3倍至5倍學者專家，供學校遴選3人或5人為委員，並應全部外聘，教育部已辦理11梯次校事會議調查人員訓練，儲備合格調查人員逾千人，目前培訓人員約有80%為教師，並引進心理、社工、法律等領域專業人員以及家長團體，涵蓋教學現場多元面向。
教育部指出，教師違法情節明顯未達應予解聘、不續聘或終局停聘程度，僅涉及教師懲處的事件，校事會議得決議無須組成調查小組，由學校直接派員調查後，依教師成績考核辦法處理，並將處理情形報主管機關備查，以利事後監督；為鼓勵及保障教師積極採取輔導必要的管教措施，維護學生及校園安全，詳細規定教師之阻卻違法事由，避免教師因為積極處理或管教學生之違法行為，而受到責難。
另外，為保障教師工作權，解聘辦法明定，主管機關應設審議委員會審查，經審議委員會審議後，發現事件調查程序或終局實體處理違法時，得命學校繼續調查、重新調查或依法處理；解聘辦法也明定，檢舉人不服學校不受理決定，及被害人不服終局處理結果，得向主管機關陳情之制度，並建立嚴謹完善的陳情審議機制。
在修法相關配套機制方面，教育部已配合法規修正，著手編纂工作手冊，包含標準作業流程、檢核表及各項公文表件範例與問答集，將儘速分送各主管機關及學校；後續預計投入新台幣2.5億元，協助各地方政府及學校，補助「辦理性別平等教育、霸凌防制及正向管教推動業務所需人力及運作」及「辦理校園性別事件調查專業人員培訓研習」等。