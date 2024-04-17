台積電法說會前夕站穩800元！重回2萬點、台股午盤飆漲逾300點
台股今（17）日早盤出現多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，台積電法說會前站回800元關卡，帶動權值股、矽晶圓、以及電線電纜類股全面上漲，最高來到20245.15點，午盤指數大漲逾300點或1.52%，來到20204.18點，擺脫昨（16）日重挫陰霾，預估成交量為3900億元，不過今日為台指期結算日，慎防尾盤爆大量。。
記者陳郁柔／台北報導
大盤止跌回漲強攻之際，櫃買指數上漲4.59點或1.87%，來到250.11點，最高點一度來到250.24點，預估成交量為1000億元。午盤成交量排行榜前五名為：大同、大亞、華新、鴻海、中興電；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、大同、中興電、鴻海、華城。
電子權值股多數走高，台積電開高走高，最高上漲20元來到808元，午盤上漲17元，來到805元，成功站穩800元關卡；鴻海開盤小漲，最高來到146元；聯發科開盤1065元漲10元，盤中平盤震盪，甚至午盤翻黑下跌5元，來到1050元。
另外，CoWoS概念股今天也表現不俗，弘塑以1110元漲停創新高價，志聖最高來到137.5元，漲逾9%，午盤漲幅收斂到5.9%，來到133.5元，辛耘、鈦昇漲幅約在4%至5%。
非電族群依舊是電線電纜股出頭，再加上日前傳出跳電危機，電線電纜成為當沖標的，大亞飆漲停，領軍爆出10萬張大量，超過4萬張買單排隊等著買，股價來到58.9元，創30年新高，其他榮星、合機、華電、華榮、宏泰、億泰都飆漲停。