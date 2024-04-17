藍營大咖傳家暴沒開案！蔣萬安：非高危案納當事人意願

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安說，任何家暴案件只要屬於兒童部分，一定會即刻專業的評估介入並且開案，家暴案件當中屬於成人的部分，他們會第一時間進行評估。主要只要是屬於高危險的案件，家訪中心都會召開高危會議，如果經過評估是非高危險的案件，即便如此，還是會經過專業的評估，並且納入當事人的意願，作為一個評估的參考，但即便最後非高危案件專業評估後不開案，還是會提供相關的協助資源以及相關的資訊。當事人有任何需求第一時間來通知，一定即刻的介入來協助。
媒體追問，週刊報導指出，縣市的社福機關至今還沒有開案調查就列入追蹤，這樣有符合家暴通報的程序嗎？這個SOP到底是什麼？蔣萬安表示，所以他剛剛已經說過，相關處理的機制都有完整的運作，在第一時間只要是屬於家暴案件，兒童部分一定會評估，介入跟開案，成人部分就會區分高危案件還是非高危案件，高危案件一定召開高危會議，非高危案件也是經過評估來決定是否開案，當然會納入當事人的意願，作為一個評估的參考。
蔣萬安說，即便是經過評估、參考各方的意見等因素後不開案，還是會給予所有相關協助的資源，並且當事人如果有需求聯繫市府，即刻地介入，再次給予支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110