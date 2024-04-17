百貨母親節祭超強回饋　新櫃亮相提供購物新選擇

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為了提供更棒的購物環境，館內也進行大規模改裝，率先開幕登場的是5F都會名媛，涵蓋時尚女裝、內睡衣、護膚美容、精緻珠寶、名品、流行女鞋以及美妝保養。另外B3F雅致食尚也以全新面貌亮相，除了集結美食名店、養生保健、伴手禮，更引進全球最大保健食品GNC、日本超人氣連鎖藥妝松本清也將於5/8全新登場。此外，初魚鐵板燒將邀請台北米其林一星餐廳T+T訪南客座，4/26於「高雄初魚漢神店」獻藝，帶來絕無僅有的獨家星級菜單。
而活動優惠部分，除了滿千送百等，B3F於5/2-5/5推出點食成金活動，扣會員點數30點即可現折60元。卡友來店禮，今年也特別獲得法國國家博物館聯合會/七頂藝術正版授權，融入法國巴黎杜樂麗花園圖素，推出全台獨家藝術授權贈品。
夢時代「Love mom」檔期將自4/18開跑，首14日全館指定櫃位當日消費滿3,000元送400元電子特別券，持icash Pay或icash2.0單一指定支費還有加碼回饋。除推出滿仟送佰、銀行滿額禮及icash Pay加碼贈等好康優惠外，4/18-4/21持icash Pay或icash2.0消費滿15,000元加送300元(100元夢時代電子抵用券、100元康是美滿千折百抵用券及100元UNIKCY現金折價券，限量1萬份)。
夢時代來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，4/18依序推出玻璃餐盒袋組、摺疊購物包、收納四件組及造型盤碗組等四款可愛實用的生活好物；4/29接續推出可愛寢具組及口袋行動電源滿額加購禮，數量有限。
同時，為迎接母親節的到來，夢時代自4月起，陸續導入多家新櫃，包含服飾配件、流行包款、寢具用品、智能家電、質感家俱及居家淨水設備等，提供消費者豐富多元的新選擇。