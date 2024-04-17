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百貨母親節祭超強回饋　新櫃亮相提供購物新選擇

▲夢時代「Love mom」檔期，規劃滿千送百等活動，來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，推出四款可愛實用的生活好物。（圖／夢時代提供）
▲夢時代「Love mom」檔期，規劃滿千送百等活動，來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，推出四款可愛實用的生活好物。（圖／夢時代提供）

記者陳美嘉／高雄報導

為迎接母親節的到來，夢時代4/18-5/12推出「Love mom」檔期，規劃滿千送百等活動，同步推出夢時代會員獨享扣點抽郵輪旅遊行程，回饋率最高達24.3%。漢神百貨開店慶4/18-5/12登場，持續打造全台最齊全的國際精品旗艦殿堂引進多家獨家品牌，母親節必Buy化妝品也有超強回饋。

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▲漢神百貨卡友來店禮推出全台獨家藝術授權贈品。（圖／漢神百貨提供）
▲漢神百貨卡友來店禮推出全台獨家藝術授權贈品。（圖／漢神百貨提供）
漢神百貨今年特別引進南部獨家的POP-UP STORE，最受矚目的焦點就是即日起-8/11引進以最頂級的義大利工藝和最精緻的製造手法創造出結構優異並可靈活應用的的精品家具FENDI CASA；以及即日起-6/30源自法國的經典手工芭蕾舞鞋品牌repetto。

為了提供更棒的購物環境，館內也進行大規模改裝，率先開幕登場的是5F都會名媛，涵蓋時尚女裝、內睡衣、護膚美容、精緻珠寶、名品、流行女鞋以及美妝保養。另外B3F雅致食尚也以全新面貌亮相，除了集結美食名店、養生保健、伴手禮，更引進全球最大保健食品GNC、日本超人氣連鎖藥妝松本清也將於5/8全新登場。此外，初魚鐵板燒將邀請台北米其林一星餐廳T+T訪南客座，4/26於「高雄初魚漢神店」獻藝，帶來絕無僅有的獨家星級菜單。

▲漢神百貨引進南部獨家的POP-UP STORE，最受矚目的焦點精品家具FENDI CASA。（圖／漢神百貨提供）
▲漢神百貨引進南部獨家的POP-UP STORE，最受矚目的焦點精品家具FENDI CASA。（圖／漢神百貨提供）
而活動優惠部分，除了滿千送百等，B3F於5/2-5/5推出點食成金活動，扣會員點數30點即可現折60元。卡友來店禮，今年也特別獲得法國國家博物館聯合會/七頂藝術正版授權，融入法國巴黎杜樂麗花園圖素，推出全台獨家藝術授權贈品。

▲來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，4/18依序推出四款可愛實用的生活好物。（圖／夢時代提供）
▲來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，4/18依序推出四款可愛實用的生活好物。（圖／夢時代提供）
夢時代「Love mom」檔期將自4/18開跑，首14日全館指定櫃位當日消費滿3,000元送400元電子特別券，持icash Pay或icash2.0單一指定支費還有加碼回饋。除推出滿仟送佰、銀行滿額禮及icash Pay加碼贈等好康優惠外，4/18-4/21持icash Pay或icash2.0消費滿15,000元加送300元(100元夢時代電子抵用券、100元康是美滿千折百抵用券及100元UNIKCY現金折價券，限量1萬份)。

▲為迎接母親節，夢時代自4月起陸續導入多家新櫃，提供消費者豐富多元的新選擇。（圖／夢時代提供）
▲為迎接母親節，夢時代自4月起陸續導入多家新櫃，提供消費者豐富多元的新選擇。（圖／夢時代提供）
夢時代來店禮以「HELLO KITTY」50週年的限定圖素，4/18依序推出玻璃餐盒袋組、摺疊購物包、收納四件組及造型盤碗組等四款可愛實用的生活好物；4/29接續推出可愛寢具組及口袋行動電源滿額加購禮，數量有限。

同時，為迎接母親節的到來，夢時代自4月起，陸續導入多家新櫃，包含服飾配件、流行包款、寢具用品、智能家電、質感家俱及居家淨水設備等，提供消費者豐富多元的新選擇。

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