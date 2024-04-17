越制裁越旺？IMF估俄羅斯今年GDP增3.2％ 優於所有已開發經濟體
國際貨幣基金組織（IMF）於16日公布最新版本的《世界經濟展望報告》，其中將俄羅斯今年的GDP成長率上調為3.2％，這已經是IMF連續兩次上調俄羅斯今年經濟成長預期，這也使得俄羅斯3.2％的預估經濟成長率將高於所有已開發經濟體，包含美國、英國、法國、德國等等。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，儘管克里姆林宮因入侵烏克蘭而受到制裁，但是由於石油出口強勁，以及與戰爭軍工產業相關的私人企業和國營企業加大投資，加上俄羅斯消費者支出增加，促進了俄羅斯的經濟成長。IMF預測俄羅斯2025年的GDP成長幅度為1.8％，也比之前的1.1％調高。
展望全球經濟，IMF表示總體來說，世界經濟非常有韌性，儘管有許多悲觀的預測，但衰退並未發生，新興市場經濟體沒有停滯不前，金融銀行體系也具有資金彈性，石油出口保持穩定，各國政府支出保持在高規模，這些共同促進了世界經濟成長。
然而，IMF也警告，若以色列與哈馬斯的衝突在中東地區進一步升級，可能會導致全球糧食和能源價格上漲，而紅海船隻持續遭到葉門叛軍襲擊，以及俄烏戰爭未歇，都是全球經濟的風險因子。