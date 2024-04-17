范冰冰女神降臨潑水節！被抓包死盯小吃攤自首：腦子都在想別的
中國女星范冰冰在2018年時爆發逃稅風波，被中國官方列入「劣跡藝人」名單，自此之後她便消失於螢光幕前，曾低調嘗試復出幾次，可惜最後都失敗，她也漸漸把事業重心轉往國外發展，去年在韓國出演電影《綠葉》正式復出，讓不少粉絲都替她感到相當開心。而近日范冰冰又分享自己在泰國參加潑水節的美照，但腦子裡卻一直想到食物，甚至還有網友看到范冰冰在現場一直盯著小吃攤，讓眾人笑翻直呼「女神也是吃貨來著」。
記者洪生儒／綜合報導
范冰冰近日在社群上分享自己在泰國參加潑水節的一系列美照，並在貼文中寫道，「很開心第一次參加泰國的宋干節，泰國朋友們都太熱情了，傳統服飾也很美！但我腦子裡為什麼只想『青木瓜沙拉』，還要加鹹蛋黃的那種...哈哈哈哈！太好笑了！」讓不少網友看了都留言表示，「姐姐真的是太美了」、「我下輩子要長得跟冰冰姐一樣」、「美暈了」、「根本女神出巡」。也有在現場看到范冰冰的網友表示，「我姊妹說你一直盯著小吃攤，一定是餓壞了」、「女神把我逗笑了」、「女神也是吃貨來著」。
此外，在范冰冰曬出專業團隊拍攝的精修照之後，有不少網友拿來跟其他網友拍的照片做對比，發現她笑起來法令紋變得明顯，而且臉上的蘋果肌也有些微下垂，更有網友直言，「本人妝容看起來有點厚重」、「跟當初巔峰時期看來真的有差」。不過還是有一票網友認為她保養得很好，不需要在意酸民的言論。
其實，范冰冰當初被封殺後，曾一度陷入低潮，但後來她發文寫下，「我後來慢慢走過這段路程，能救你的人只有你自己，只有你的那束光照在身上，跟著光往前走，才有可能走出迷霧，否則永遠在等待別人是一件很不現實的事。」後來范冰冰也積極將事業重心轉往海外，目前也在韓國闖出好成績。
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