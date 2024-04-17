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《不夠善良》山中餐廳美爆！地點竟不在山上　劇迷暴動：手刀打卡

▲《不夠善良的我們》日式老屋餐廳場景絕美，地點曝光。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲《不夠善良的我們》日式老屋餐廳場景絕美，地點曝光。（圖／不夠善良的我們臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

都會時裝台劇《不夠善良的我們》由金鐘導演徐譽庭編導，4大要角林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東都是一時之選，角色激盪的火花令觀眾欣喜，盛讚節奏引人入勝、林依晨演技封神、許瑋甯表演催淚，小奶狗柯震東和賀軍翔造型也成為話題。而有人討論戲中蔡淑臻和林依晨對戲的山中餐廳太絕美，實際地點曝光，竟然不是在山上，劇迷暴動：「這一定要去打卡！」

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▲《不夠善良的我們》蔡淑臻（左）嗆林依晨「把媽交給妳」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》蔡淑臻（左）暗嗆小姑林依晨。（圖／公視、MyVideo提供）
《不夠善良的我們》上週六播出第3、4集，蔡淑臻與林依晨姑嫂過招，為了把媽媽送到療養中心意見相左，燃出不少煙硝味，除了兩位金鐘視后劍拔弩張的演出，日式老宅風格、枯山水庭園造景，氛圍靜謐唯美的山中餐館讓觀眾難以忽略，紛紛詢問在哪一間餐廳取景，有人猜測可能是陽明山的店家。

▲《不夠善良的我們》場景組選定大安區某日式風格餐館拍攝。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲《不夠善良的我們》場景組選定大安區某日式風格餐館拍攝。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲林依晨（左）場景組選定大安區某日式風格餐館拍攝。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲林依晨（左）和飾演母親的王淑娟同台飆戲。（圖／不夠善良的我們臉書）
對於劇迷的迴響，《不夠善良的我們》小編昨（16）日在粉專透露，該間美麗的山中餐廳不在山上，其實是大安區杭州南路一間西式創意料理餐廳，當初場景組為尋找一間凸顯慶芬嫂嫂（蔡淑臻 飾）的名家品味、內行人才知道的山中餐廳，花費好大的力氣，但後來考量劇組移動的時間，避免超時收工，導演徐譽庭才想起之前和編劇呂蒔媛去過鬧中取靜的餐廳。

▲杭州南路餐館提供《不夠善良的我們》劇組拍戲。（圖／樂埔町臉書）
▲▼杭州南路餐館提供《不夠善良的我們》劇組拍戲。（圖／樂埔町臉書）
▲▼杭州南路餐館提供《不夠善良的我們》劇組拍戲。（圖／樂埔町臉書）
拍攝地公開後，許多劇迷大呼：「氣氛很好的老屋，會讓人有時光倒流的感覺」、「未來就會有《不夠善良的我們》景點遊覽團」、「難怪那個迴廊好眼熟！」還有國外觀眾說：「先加入口袋名單，來台時再去打卡！」

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