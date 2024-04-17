這次的藥不一樣！原廠藥vs.學名藥真的有差？領藥快問「這件事」
許多人大病、小病不斷，三不五時就得到醫院報到，看完診還要領一堆要回家吃，但有些民眾會被藥師問到「改學名藥可不可以？」稀裏糊塗地答應後，就發現這次的某些藥可能長得跟上次不一樣，也弄不清楚到底是自己弄錯了、還是領藥出了問題。衛福部食藥署對此指出，其實學名藥就是跟原廠藥品同成份、同劑型、同劑量的藥品，使用、安全性方面都是一樣的，民眾可以放心使用，但如果有任何疑慮，也務必在領藥時一次問清楚，別把疑問帶回家。
記者林志怡／台北報導
基層醫療協會秘書長羅源彰指出，「原廠藥」是藥廠經過長期研發與實驗、取得專利的新藥；「學名藥」則是於新藥專利期過後，證明品質、安全與療效與原廠藥相當的藥品，兩者具有相同主成分、劑量及劑型，台灣也針對兩者採取相同的審查標準，且其製造廠亦需符合國際規範。
食藥署長吳秀梅進一步指出，截至2024年3月底，台灣總計有2萬0596張製劑藥品許可證張數，其中有48.14%是學名藥，總數達1萬7329張，且台灣的學名藥品質相當優良，並有大量輸往國外。
食藥署提醒，近年受國際疫情、戰爭等因素影響，導致國際藥品供應不穩定，發展學名藥可強化藥品供應的韌性，尤其國產學名藥，生產供應的穩定性較高，較容易協助調整產線，並配合加班生產，使藥品供應不間斷，以保障民眾用藥權益。
現今提高學名藥用藥比率是世界的趨勢，食藥署強調，為了讓醫師、藥師及民眾對藥品有更近一步的認知，食藥署持續透過多元管道進行宣導。除了藥品的選擇，更重要的是，民眾應依據醫囑或藥袋標示，按時服用藥品，才是治療疾病的關鍵，如果民眾有用藥疑慮，也可與醫師及藥師討論。