王彩樺脫了！「國民岳母」久違20年再曬比基尼 粉絲大讚：超辣
55歲女星王彩樺因為親民形象收獲不少粉絲喜愛，其中1首〈保庇〉更讓她晉升活動天后。近年，女兒黃于庭跟著王彩樺腳步一同進入演藝圈，清純臉蛋及姣好身材被封為「最美星二代」，也成了不少粉絲口中的「國民岳母」。近日王彩樺前往菲律賓長灘島旅遊，暌違20年再次曬出比基尼照，大膽解放凍齡身材，讓不少粉絲直呼：「太辣了吧！」
記者張一笙／綜合報導
王彩樺日前與幾位友人和歌手謝金晶等人一同出國度假，並表示：「姐妹飛長灘島渡假、放鬆，把日子過得開心比什麼都重要！」接連幾天都陸續更新自己在長灘島旅遊的照片，與粉絲們分享生活，讓粉絲們都十分羨慕。昨（16）日王彩樺再度加碼放福利，曬出自己在海邊玩水、曬日光浴的生活，並穿上藍色比基尼，大膽展露自己的成熟好身材。
王彩樺在臉書上寫下：「長灘島，20幾年沒穿泳裝了，曬一下囉！忙有所值，閒有所趣，有事心不亂，無事心不空。」照片曬出後不到一天吸引超過2.2萬人按讚，不少粉絲紛紛大讚王彩樺：「太辣了吧！」、「超正的啦！」、「照片太少了啦！」、「依然美麗動人！」、「怎麼可以這麼美？」、「岳母大人好美。」
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