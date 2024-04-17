臺南首座自建小東公宅上梁 黃偉哲盼居住正義邁入新里程
為實現居住正義，臺南首座自建社會住宅「臺南市宜居小東公宅」今(17)日舉辦上梁典禮，將於114年初完工，提供1~3房型共計379戶。市長黃偉哲除祈求工程順利完工，，也期盼降低青年成家及弱勢族群居住負擔，實現文學家葉石濤所言「臺南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方！」。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲也指出，台南市府積極透過活化公有土地、直接興建、都更容積獎勵回饋，乃至包租代管等多元管道，有效增加社會住宅，達成公共利益。臺南目前興建中及規劃中的公宅約8,402戶，提供「只租不售」居住選擇及優質公宅。
今天上梁的宜居小東公宅為臺南首座自建社會住宅，位於北區小東路與北門路路二段交叉口，基地面積約0.8公頃，規劃地上14層及地下3層的1幢2棟建築。1樓設置社會福利設施，包含日照中心及幼兒園、店鋪，滿足入住民眾的多元生活機能需求西面臺南公園、東鄰成功大學、南臨臺南火車站，居住、交通、休閒及購物等生活機能極佳。
地下停車空間作為公共停車場，以解緩火車站周邊龐大停車需求，委由交通局管理。且因應高齡化社會來臨，公宅強化區內無障礙設施，並配置部分無障礙住宅，建構易使用、高適應性之環境，營造全齡優質住宅，細緻貼心的規劃設計榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規劃設計類─卓越獎」。