《不夠善良》賀軍翔甩花美男形象！九宮格圖超爆笑 邱澤躺著中槍
電視劇《不夠善良的我們》由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演，目前才播出4集討論度破表，還有網友指出劇中演出滄桑中年男性的賀軍翔，撞臉新北市長侯友宜，直呼「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？？？」原PO還做出九宮格，「請選出含有賀軍翔的圖片」裡面竟出現邱澤、王傳一兩大男神。
記者薛羽彤／綜合報導
《不夠善良的我們》因劇情貼近生活，加上卡司強大，成為近期熱門台劇。有網友在Threads發文表示「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？」獲得上萬網友關注，眾人笑瘋表示：「看完就回不去了」，連侯友宜本人也被吸引到，他在IG上回覆「謝謝劇迷和網友的善良，人家比我帥太多了。」
賀軍翔撞臉侯友宜一事在Threads發酵，原PO更貼出九宮格圖，裡面除了賀軍翔和侯友宜之外，還出現谷阿莫、王傳一、邱澤、洪都拉斯，照片看上去都有幾分相似，更有網友驚呼「我一直以為是王傳一，現在才知道是賀軍翔演的」；其他網友紛紛表示，「造成一代男神的印象，從眾粉絲腦海中殞落」、「賀軍翔會不會提告？」、「看過這個追劇會出戲欸」、「小美這次的髮型真的很不行，讓我一直無法入戲」、「太過分了啦！還我阿猛喔！」、「真的不夠善良」。
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