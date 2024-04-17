孫藝真吃到小籠包滿足了！離台發文感激招待：謝謝台灣人

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孫藝真今天下午上傳一張昨天出席代言活動的現場照片，穿淡粉色斜肩網紗洋裝的她，纖手提起裙襬，臉上綻放甜美又羞澀的笑靨，疑似沒有修圖，42歲皮膚白到發亮，體態維持得宜，自帶滿滿仙氣，不愧「孫仙」封號，孫藝真寫下：「豐盛的招待，熱烈的歡迎，謝謝大家！」
貼文才發出不到1小時，按讚數近16萬，網友熱烈回應：「超美的～下次一定要再來！期待妳的新作品」、「好美的onni（姐姐）！期待下次跟老公再來台灣玩，我們歡迎妳」、「美得驚為天人！好像迪士尼公主」、「下次台灣再見」、「一直很喜歡妳，歡迎下次全家來台灣玩」、「希望藝真姐姐可以再來台灣！」
孫藝真小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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