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孫藝真吃到小籠包滿足了！離台發文感激招待：謝謝台灣人

▲孫藝真吃到小籠包好滿足，今天離台的她，發文感謝台灣人。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲孫藝真吃到小籠包好滿足，今天離台的她，發文感謝台灣人。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓女神孫藝真出道25年，昨（16）日為工作首度造訪台灣，鏡頭拍到每一刻的她，臉上的笑容從沒消失過，親民作風擄獲台灣民眾，晚餐吃完小籠包後，女神在下榻飯店過一夜，今天中午離台返韓，稍早，孫藝真在IG發文：「謝謝大家！」

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昨天傍晚結束南港的代言記者會後，孫藝真換上輕裝，與經紀人和工作人員前往鼎泰豐101店用餐，吃到朝思暮想的小籠包後，約晚間8點50分，她在保鑣的護送下心滿意足的離開，面對20幾位粉絲的守候，孫藝真一一揮手致意，最後燦笑地坐上保母車離開，回到漢來飯店休息。

▲孫藝真。（圖／記者陳明中攝影）
▲孫藝真到101大啖小籠包，用餐結束不忘跟守候的粉絲致意。（圖／記者陳明中攝影）
孫藝真今天下午上傳一張昨天出席代言活動的現場照片，穿淡粉色斜肩網紗洋裝的她，纖手提起裙襬，臉上綻放甜美又羞澀的笑靨，疑似沒有修圖，42歲皮膚白到發亮，體態維持得宜，自帶滿滿仙氣，不愧「孫仙」封號，孫藝真寫下：「豐盛的招待，熱烈的歡迎，謝謝大家！」

▲孫藝真分享台北工作照，狀態極佳。（圖／孫藝真IG）
▲孫藝真分享台北工作照，狀態極佳。（圖／孫藝真IG）
貼文才發出不到1小時，按讚數近16萬，網友熱烈回應：「超美的～下次一定要再來！期待妳的新作品」、「好美的onni（姐姐）！期待下次跟老公再來台灣玩，我們歡迎妳」、「美得驚為天人！好像迪士尼公主」、「下次台灣再見」、「一直很喜歡妳，歡迎下次全家來台灣玩」、「希望藝真姐姐可以再來台灣！」

孫藝真小檔案

本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子

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