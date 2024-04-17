特企／忘掉麻煩的清洗　破壁調理機K8S帶來全新廚房體驗

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於4月1日上市的九陽免清洗多功能破壁調理機(DJ12M-K8S)將成為創造美好生活的廚房利器。不只是調理機，也是豆漿機、咖啡機、泡茶機，酷夏果汁飲品到冬季溫暖濃湯一次滿足。九陽品牌為調理機首創免清洗功能，獨特的自清潔技術，搭配自動高溫殺菌清洗，讓雙手徹底解放，也讓你喝的安心、遠離食安問題！
台灣市場綜合調理機評比NO.1免清洗多功能破壁調理機K8S（以下統稱K8S）五大特點，能讓全家人在任何時段享受更加便捷高效、健康多元的廚房生活。
自動清洗：360度高壓噴洗、70度高溫蒸洗、高速水流攪洗、熱烘除菌殺死高達99.99%的細菌。
大功率加熱：每分鐘32,000轉高轉速破壁，免泡豆免濾渣，智能豆漿熬煮曲線，攝取食物全營養。
功能更多元：多種飲品一次滿足，8種冷熱飲品製作模式，從果汁、奶昔到咖啡、豆漿、濃湯等，300-1200ml容量隨你選。內附研磨杯配件，五穀雜糧、胡椒粉、辣椒等調味品DIY不求人。
人性化預約模式：首創對應中原標準時間預約，不需自行計算時間，選定時間飲品自動完成，再自動清洗，省時省力。
創新降噪科技：搭載四段式降噪設計，改善使用調理機噪音問題，夜晚使用再也不用偷偷摸摸。
相較於其他調理機，K8S的革命性自動清洗功能使得用戶無需再手動清潔，從而節省了大量時間和精力。其三段式清洗能夠360度無死角地清潔機器，高溫殺菌功能，確保腔體的衛生乾淨，給用戶帶來了便利與安心。此外，K8S的加熱功率令人驚艷，其高功率高轉速設計，解決了繁瑣的泡豆和濾渣步驟，將食物的營養充分保留，滿足了用戶對美味和營養的追求。
全家人的專屬調理機，8種不同的冷熱飲品製作模式（虹吸咖啡、功夫茶、快速製漿、香濃豆漿、米糊、濃湯、蔬果汁和奶昔），滿足你的多種需求。而其中，獨家的現磨豆漿功能，經過五個步驟熬煮，13分鐘內即可品嚐到濃郁滑順的豆漿，補充營養蛋白質。同時，咖啡與茶搭載的虹吸式烹煮方式，將風味與香氣完整萃取，輕鬆煮出層次感十足的咖啡、好茶。
操作方面，首創中原標準時間預約模式，24小時使用都方便，省去自行計算時間的成本，定時完成飲品、定時自動清洗，為用戶帶來全新的操作體驗。
享受飲品的同時，一點也不費力！無論是運動完蛋白補給還是下午茶，這款調理機都能輕鬆完成。自動清洗功能、多種飲品模式和智能預約，美好的一天，再也不是幻想。