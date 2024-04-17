出國能抽5000不夠看！國旅25間住宿優惠超殺 每人每晚500元住到
▲「小鹿文娛旅宿集團」因應旅展推出集團旗下19館通用「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大年度熱銷套票，6000元套票含6張住宿券，一張可入住包含「路徒行旅 台南成大館」在內旅館，等於雙人房每晚才1000元。（圖／路徒行旅提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-04-17 16:31:02
外交部領事事務局為鼓勵民眾出國主動並登錄出國資訊，舉辦「
出國登錄月月抽」活動，旅客只要登錄後就有機會抽中新台幣5000元旅遊補助。與其出國靠運氣賺5000元，不如玩現在有超滑划算的國旅，包含小鹿文娛旗下19家旅館、承億文旅旗下6家飯店，最近都推出優惠，每晚最低才1千元。「小鹿文娛旅宿集團」因應4月19日開跑的「2024 ATTA臺中國際旅展」，推出集團旗下19館通用「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大年度熱銷套票， 以套票入住旗下旅館雙人房平日每晚最低僅有1000元起，每人每晚500元起。另外，承億文旅旗下6間飯店也祭出快閃優惠，即日起至4月18日12:59開放搶購， 最優惠為入住淡水吹風、台中鳥日子或花蓮山知道，雙人房快閃價1250元起。
「小鹿文娛旅宿集團」因應4月19日開跑的「2024 ATTA臺中國際旅展」，推出集團旗下19館通用「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大年度熱銷套票，6000元套票含6張住宿券，可兌換小鹿文娛於臺北、臺南、花蓮、墾丁旗下8館，其中最推薦於今年1月開幕的「路徒行旅 臺南成大館」，距臺南火車站步行僅10分鐘，融合「路徒行旅」系列探險開放的美式精神，結合府城在地人文氣息。
小鹿文娛旗下還有去年12月拓展新據點「路境行旅 花蓮站前館」，步行5分鐘即可抵達花蓮車站，距七星潭風景區車程僅10分鐘，在交通便利及美食雲集的市區，憑「島內遷徙」套票兌換高級雙人房，還有機會可享免費升等菁英雙人房，每日限量五間。
至於「漫遊臺北」9000元套票，一套同樣含6張住宿券，可兌換於臺北旗下5館各具特色的都市旅店。而集團於去年8月首次跨足豪華露營，與日本團隊共同營運「dots by Dot Glamping Suite 001」，躺在帳篷內就能看到絕美富士，優惠活動期間推出「臺灣獨享住宿優惠」。另外若是到「臺中國際旅展」攤位 A023現場，於實體旅展購入任一套票，即贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張，小鹿文娛也提到，線上旅展也將於4月19日與實體旅展同步開賣。 ▲以小鹿文娛推出的「島內遷徙」套票到「路境行旅花蓮站前館」兌換雙人住宿，還有機會享免費升等房型。（圖／小鹿文娛提供）
承億文旅也是結合全台6間飯店祭出快閃住宿優惠，限時2天開放搶訂，雙人房下殺最便宜1250元起。即日起至4月18日12:59開放搶購，可入住期間為即日起至6月28日平旺日限定（各館平旺日定義不一，需官網查詢），淡水吹風／台中鳥日子／花蓮山知道雙人房快閃價1250元起、墾丁雅客小半島雙人房1950元起、桃城茶樣子雙人房2350元起、潭日月雙人房3400元起（加贈早餐）。
▲承億文旅也是結合全台6間飯店祭出快閃住宿優惠，限時2天開放搶訂，雙人房下殺最便宜1250元起，包含台中承億鳥日子。（圖／翻攝自承億文旅台中鳥日子官網）