勇士附加賽慘輸！Klay生涯第5度單場0分 球迷酸「NBA版林力仁」
▲NBA 附加賽，勇士球星 Klay Thompson 面對國王，上場31分鐘，繳出10投0中、4籃板、1助攻的成績。（圖／美聯社／達志影像）
記者
張志浩／綜合報導
｜ 2024-04-17 14:30:41 2024-04-17 14:49:22
NBA 附加賽今（17）日揭開序幕，例行賽排在第10的金州勇士客場對決沙加緬度國王，最終94:118不敵大比分落敗，正式無緣季後賽，此役勇士球星
Klay Thompson 上場31分鐘，繳出10投0中、4籃板、1助攻的成績，是他生涯第5度單場0分，也被球迷視為戰犯，台灣球迷更狠酸K湯是 「NBA版林力仁」。
Klay Thompson 在本場附加賽手感不佳，全場10投0中、三分球6投0中，賽後 Klay Thompson 荒腔走板的表現也成為眾矢之的，甚至有台灣球迷將 PLG 國王球員林力仁拖下水，並找出許多「神巧合」，包括兩人同樣在2011年進入職業，兩人生涯同樣拿過四冠，在林力仁獲得單週 MVP 的比賽中，同樣也是0分4籃板1助攻，Klay Thompson 被戲稱為「NBA版林力仁」。 回顧 ▲勇士球員 Klay Thompson 附加賽繳出荒腔走板的表現，被台灣球迷拿來對比 PLG 國王球員林力仁。（圖／取自PLG官方粉專） Klay Thompson NBA 生涯，包括今日，他共有5次單場0分紀錄，前3次都在菜鳥球季。 📍2011/12/26 vs 芝加哥公牛，上場11分鐘，2投0中、3籃板、2助攻。 📍2012/01/15 vs 底特律活塞，上場11分鐘，1投0中、1籃板、2助攻。 📍2012/02/20 vs 洛杉磯快艇，上場11分鐘，2投0中、2助攻。 📍2023/11/14 vs 明尼蘇達灰狼，上場2分鐘，1投0中。 📍2024/04/17 vs 沙加緬度國王，上場31分鐘，10投0中、4籃板、1助攻（附加賽）。
而 Klay Thompson 在本賽季的話題也一波接一波，從季前疑似因為合約價格，無法勇士達成提前續約，季初則是狀態極度不穩定，一度出現「下放替補、第四節不該上場」的言論，但明星賽後，Klay Thompson 其實繳出45.4%投籃命中率、41.2%三分球命中率，4月場均23.1分的好表現，但今天在重要的附加賽狀況失常，除了對自身下張合約不太樂觀外，對勇士下賽季的操盤和陣容調配也是一大考驗。