陳冠希爆砸2.5億買美國豪宅養蚊子！攜家人「移居日本」原因曝光
香港男星陳冠希痞帥形象深植人心，出道以來擁有不少迷妹粉絲，直到2008年爆發不雅照風波，他才消失在螢光幕前，低調經營潮牌事業，他和超模秦舒培結婚後生下一女，近來頻頻被捕捉到現身日本的身影，疑似已經移居當地，移居原因也跟著曝光。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《鏡周刊》報導，3月底陳冠希帶著家人到東京代代木公園野餐，有網友目擊他一身打扮隨性，穿著灰色上衣、卡其色長褲，拿著野餐籃走在前頭，後面則跟著秦舒培和女兒Alaia，一家三口坐在草地上野餐，看起來十分愜意。
過去就常有人在日本巧遇陳冠希，小紅書上曾瘋傳「全東京都在偶遇陳冠希」，幾乎每天都會有人上傳和陳冠希的合照，過去陳冠希極度保護女兒，還曾為了女兒被拍到和路人吵架，如今他也變得更開放，有網友表示，主動透露很喜歡陳冠希女兒，陳冠希竟然直接回答：「等下幫你問問她同不同意合照」，蒐集到陳冠希父女的合照。
消息指出，陳冠希選擇居住在中目黑，全是因為當地交通方便、生活品質和治安都很好，是東京的精華地帶，他家附近的咖啡廳「Sidewalk Stand」成為最容易被巧遇的地方，日前陳冠希更被爆料，他花費2.5億在美國買下近200坪的豪宅，但目前還是居住在日本，就是為了要照顧到潮牌事業。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道