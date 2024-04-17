李多慧露20吋螞蟻腰 感謝粉絲送靠得住涼感棉 網暈：真香
來自南韓的啦啦隊女神李多慧，去年加入中職樂天女孩後旋即在台引起風潮，如今轉戰味全龍啦啦隊人氣依然居高不下，昨日她在IG曬出在台多張生活照，分享自己喜歡的禮物，其中之一竟然是台灣製的靠得住茶樹涼感棉，網友紛紛留言「知道下次接機要送什麼了！」、「我也用這款」、「果然女神都只用香香的東西」、「難道這是李多慧的秘密香器？」，粉絲看到她曬出台粉禮物，直呼多慧對台粉是真愛，貼文短短一天就獲得7.3萬讚。
生活中心/綜合報導
李多慧在台灣韓國奔波約一年，日前po文再度引起大家關注，她曬出5張生活照，分享粉絲為她準備的滿滿禮物，感性寫下「今年第一次在台灣的見面會活動對我來說非常有意義。感謝粉絲們準備的鮮花和禮物。我永遠不會忘記，會更更努力成為能為大家帶來正面影響的多慧」。她特別點出謝謝大家送她最喜歡的Kitty，以及收到台灣的Kotex涼感衛生棉，直呼「涼涼香香的喜歡、韓國怎麼沒有啊..台灣好東西真的太多了」。
李多慧曾在樂天女孩筠熹的YT影片喊「台灣每天熱死了！」確實台灣潮濕悶熱的天氣常讓人感到煩躁，李多慧也曾在自己的影片中提及「台灣有自己獨特的氣味」，多數網友解析應該是「濕熱氣候的霉味」，也讓大家表示難怪李多慧喜歡粉絲送的涼感棉，台灣夏天女生真的不能沒有它。
有網友實際去屈臣氏購買「李多慧同款」衛生棉，發現照片中的商品正是靠得住涼感棉小蒼蘭款，使用發現該款衛生棉味道與某精品香水聞起來幾乎一樣，且3分涼的感受超舒適，果然女神都只用香香的東西。
靠得住涼感棉意外引起關注，據悉該商品各大量販店、藥妝店就有販售，且價格親民，一片約落在4至5元間，也讓網友直呼原來李多慧私下喜愛的商品如此平價，親民作風再圈粉。李多慧8日飛回韓國工作，但仍心繫台灣，粉絲也期待她下次的台灣行照片。