NBA附加賽／K湯與勇士有革命情感　Curry：無法想像沒有他和Green

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本季Thompson的去留，就一直是勇士不斷被外界拿出來討論的問題，他的薪資和表現有些落差，而且外傳奧蘭多魔術隊對他有意思。但儘管Thompson這一季的表現起伏很大，在這一場關鍵比賽也打得並不理想，但隊友和教練仍然希望他能留下。
Curry受訪時說道：「我無法想像自己沒有Klay和Draymond同隊，我們一起經歷了這麼多。我知道他們想贏球，我知道我自己想贏球。這就是我會考慮的東西。當然，我明白情況在變化，有很多因素需要考慮，我們也不會永遠一直在一起打球，但我們共同經歷的這些，這是不會改變的。」
勇士到底需不要需做出巨大的陣容調整，Curry並未正面回答，僅表示會和教練以及總經理持續討論，但如今他思緒很混亂難以回答：「在這個聯盟中，有些事你永遠說不準。現在我坐在這裡，感覺很不真實。我在考慮是否要繼續看剩下的季後賽。 4月16日（台灣時間4月17日），這種情況對我來說很陌生。」
Thompson大傷歸來，並幫助勇士拿下2022年冠軍的故事相當勵志，這也是他和團隊如此有革命情感的原因。主帥Steve Kerr表示，「我非常愛Klay，過去幾年，我看著他與那些毀滅性傷病對抗著，我也看到他在這個賽季用自己的方式扭轉一些比賽，今天看到他打得如此掙扎真的很艱難。」
Kerr明確表示自己希望Thompson能夠回歸：「我希望我們能和Klay續約，Steph和Draymond已經簽了合約。希望明年我們能重新開始。 我們需要Klay回來，他還有幾年的光輝歲月。」
Green表示他尊重球團的決定，但顯然也希望老戰友回歸：「顯然我們想要Klay回來，我們一起經歷了許多令人難以置信的高潮和一些糟糕的低谷，但最重要的是我們一起打過美好的仗 。 很明顯我們想要重新再起，但我也理解團隊需要做出決定。 儘管如此，我不認為在任何情況下Klay離開都是對他和對我們團隊來說最好的決定。」
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