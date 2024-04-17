NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

NBA附加賽／K湯與勇士有革命情感　Curry：無法想像沒有他和Green

▲金州勇士射手Klay Thompson季後的續留問題再次被提起，勇士球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr在受訪時，都希望這位王朝射手能夠留下來。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson季後的續留問題再次被提起，勇士球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr在受訪時，都希望這位王朝射手能夠留下來。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士以94：118在附加賽出局，「K湯」Klay Thompson這場比賽10投0中、沒得分，賽後Thompson在季後的續留問題再次被提起，勇士球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr在受訪時，都希望這位王朝射手能夠留下來，繼續攜手拚戰之後的賽季。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽「浪花兄弟」發揮糟糕，Curry全場遭到重兵包夾，16投8中，得到22分4籃板2助攻；Thompson則是10投0中，三分球6投0中，沒有得分。他們在附加賽輸給了沒有Malik Monk和Kevin Huerter的國王。

本季Thompson的去留，就一直是勇士不斷被外界拿出來討論的問題，他的薪資和表現有些落差，而且外傳奧蘭多魔術隊對他有意思。但儘管Thompson這一季的表現起伏很大，在這一場關鍵比賽也打得並不理想，但隊友和教練仍然希望他能留下。

Curry受訪時說道：「我無法想像自己沒有Klay和Draymond同隊，我們一起經歷了這麼多。我知道他們想贏球，我知道我自己想贏球。這就是我會考慮的東西。當然，我明白情況在變化，有很多因素需要考慮，我們也不會永遠一直在一起打球，但我們共同經歷的這些，這是不會改變的。」

勇士到底需不要需做出巨大的陣容調整，Curry並未正面回答，僅表示會和教練以及總經理持續討論，但如今他思緒很混亂難以回答：「在這個聯盟中，有些事你永遠說不準。現在我坐在這裡，感覺很不真實。我在考慮是否要繼續看剩下的季後賽。 4月16日（台灣時間4月17日），這種情況對我來說很陌生。」

Thompson大傷歸來，並幫助勇士拿下2022年冠軍的故事相當勵志，這也是他和團隊如此有革命情感的原因。主帥Steve Kerr表示，「我非常愛Klay，過去幾年，我看著他與那些毀滅性傷病對抗著，我也看到他在這個賽季用自己的方式扭轉一些比賽，今天看到他打得如此掙扎真的很艱難。」

Kerr明確表示自己希望Thompson能夠回歸：「我希望我們能和Klay續約，Steph和Draymond已經簽了合約。希望明年我們能重新開始。 我們需要Klay回來，他還有幾年的光輝歲月。」

Green表示他尊重球團的決定，但顯然也希望老戰友回歸：「顯然我們想要Klay回來，我們一起經歷了許多令人難以置信的高潮和一些糟糕的低谷，但最重要的是我們一起打過美好的仗 。 很明顯我們想要重新再起，但我也理解團隊需要做出決定。 儘管如此，我不認為在任何情況下Klay離開都是對他和對我們團隊來說最好的決定。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

金州勇士重建之路再度面臨考驗！老將Chris Paul已邁入遲暮恐出走

勇士花117億維持王朝、卻在附加賽淘汰　Kerr：沒人能永遠在頂端

NBA／勇士王朝落幕　Curry會留下來當「無法打勝仗」的國王嗎？

Klay Thompson的旺盛自信是勇士的基石　如今也由他寫下王朝結局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞