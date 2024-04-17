傳藍營大咖是家暴慣犯！羞辱、辱罵妻兒　自保求助先做3件事

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目前國民黨僅表示，單就媒體報導無從得知描述的人是誰，社福單位既然已經進一步介入了解，外界應該避免對受害人家庭與其未成年子女造成二度傷害，給予安全的空間才是重中之重；台北市長蔣萬安也表示，任何家庭暴力都不被允許，只要接獲通報，一定第一時間處理。
郭彩榕指出，若民眾遭遇家庭暴力事件，務必通過驗傷或其他方式保存證據，或是通過防治網絡、各地方政府家庭暴力及性侵害防治中心，或是撥打24小時保護專線「113」保護專線求助，但在事件發生當下，務必優先確保自己的人身安全、撥打110也能在當下取得更立即的協助。
此外，衛福部指出，家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為就是家庭暴力，且屬於一種高盛行率及高再犯率之犯罪類型，如果沒有適當介入處理，導致暴力行為加劇、陷入惡性循環，也可能導致家庭暴力事件持續惡質化，造成無法挽回之家庭悲劇。
衛福部強調，在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並儘快撥打110報警，由警察介入制止暴力，蒐集犯罪證據，並協助護送被害人就醫。
若家庭暴力已經持續存在一段時間，衛福部提醒，受害人務必立即尋求協助，因為家庭暴力經常重複發生，且施暴頻率與暴力行為嚴重程度也會隨著時間加劇，及早尋求幫助才有機會制止暴力傷害。