蔡英文滿意度破5成　陳建仁：努力打拚到最後一天

有媒體今（17）日公布最新民調顯示，總統蔡英文的施政滿意度超過5成，對此行政院長陳建仁表示，在總統蔡英文卓越領導與行政團隊努力下，無論在政治、經濟、社會、國防、社會福利與國際聲望上，都有很好的成果，當然也歡迎各界的鼓勵、批評與指教，強調行政團隊並沒有任何的休息時間，「我們會努力打拚到最後一天」。
記者陳威叡／台北報導
有媒體今日公布最新民調，總統蔡英文施政滿意度突破5成，非常滿意為17.3％、還算滿意為33.1％。對此陳建仁受訪說，在總統蔡英文卓越領導與行政團隊努力之下，確實在福國利民的工作上，無論在政治、經濟、社會、國防、社會福利與國際聲望上，都有很好的成果。
陳建仁表示，舉例來說，像是美國智庫傳統基金會對於經濟自由度，在184個經濟體當中，台灣是排名第4，是有史以來最好的成績；如果根據美加智庫有關於2023年人類自由指數這個指標的評比，台灣是在所有評比的國家（司法管轄區）當中，是亞洲的第1名；至於英國《經濟學人》評估（2023年）民主指數，台灣在1百多個國家（及地區）當中，台灣排名第10，更是亞洲第1，這方面讓全世界目睹台灣不斷地進步。
陳建仁說，當然也歡迎各界鼓勵、批評與指教，行政團隊沒有任何的休息時間，會努力打拚到最後一天，相信在大家的努力之下，一定可以打造台灣成為一個更堅韌、更溫暖、更安居樂業的國家。