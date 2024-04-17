「限塑漏網之魚」環部：下一波早餐店、傳統市場　明年將預告草案

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立委林淑芬質疑限塑成果，並指出，根據經濟部統計，2011年國內塑膠袋生產量19.3萬公噸、內銷量14.2萬公噸，到了2021年生產量竟攀升到31.6萬公噸、內銷量20萬公噸，塑膠用品使用量不減反增。國民黨立委邱鎮軍表示，公有市場減塑是重點，但推動過程希望不要造成民眾或業者太大反彈。
針對限塑成效，薛富盛表示，2002年推動限塑政策，2017年擴大管制，目前管制14類對象，而塑膠減量也從2002年的200億個減少到2022年100億個，減量率約50%。
同時，薛富盛也提到，攤販與夜市某種程度上塑膠袋使用量比較高，是漏網之魚。未來購物用塑膠袋也會採以價制量，只要有開發票就會列入限塑範圍。早餐店、傳統市場也會列在下一波限塑對象。去年有補助各縣市推動42個減塑市場，每月每處可以減少10%塑膠袋，今年會持續辦理擴大。
賴瑩瑩也在會後受訪表示，全國塑膠公約將在下週及年底舉辦最後2次研商會議，環境部也在討論、規劃擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程草案，預估明年預告，內容也將參考全國塑膠公約會議討論結論。
此外，隨袋徵收部分，目前在基隆、台中、連江辦理先期規劃，彰化試辦4大超商、5個工業區，桃園龜山4個里，雙北、台中石港、台南柳營、苗栗銅鑼等9個工業區已開始施行。