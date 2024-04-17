只有民進黨滿意？蔡英文最新民調跌破眼鏡 非綠黨7成不滿意！
總統蔡英文執政8年，將於今年520屆滿卸任，根據《鏡新聞》的民調顯示，對於她的施政評價，有過半數的民眾表示滿意，但還有近四成不滿意。另外蔡英文施政滿意度最高的族群是70歲以上。藍、白支持者對蔡英文也都有約七成不滿意，而民進黨支持者是91.5%的高度肯定。
記者莊蕙如／台北報導
該民調由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。該調查自2024年4月14日至4月15日，對象為戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話539人、手機539人，共1,078人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.93%。
跟居該民調結果顯示，蔡英文總統施政滿意度有50.4%、約半數的民眾表達滿意，其中有17.3%非常滿意、33.1%還算滿意；另有39.5%的民眾表示不滿意，18.6%非常不滿意、20.9%不太滿意。
以年齡層分析，70歲以上有63.9%滿意，65至69歲有57.5%滿意，在30至34歲也有52.2%過半數滿意，但在55至59歲，則有過半數不滿意蔡英文執政。
以政黨傾向交叉分析顯示，民進黨支持者91.5%高度肯定蔡總統，而國民黨支持者77.0%、民眾黨支持者68.1%表示不滿意。