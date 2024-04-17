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藍營大咖家暴傳未開案！孩子恐長期成目睹兒　衛福部說明介入關鍵

▲衛福部次長李麗芬表示，不論是什麼樣的身份、社經地位，任何人都有可能會遇到家庭暴力，呼籲民眾一定要求助。（圖／記者林志怡攝，2024.04.17）
▲衛福部次長李麗芬表示，不論是什麼樣的身份、社經地位，任何人都有可能會遇到家庭暴力，呼籲民眾一定要求助。（圖／記者林志怡攝，2024.04.17）

記者林志怡／台北報導

近期傳出藍營大咖是家暴慣犯，妻子、兒子都受害，雖妻子曾求助通報，但外傳並未成案處理。衛福部次長李麗芬表示，如果經過評估屬於高風險案件、或是家中有6歲以下的孩童目睹家庭暴力情境，一定會開案處理，其餘情況則會考量案家意願，對於家中孩童也會由社政與教育合作、提供協助。

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國民黨大咖人物傳出是家暴慣犯、長期對於妻兒言語暴力、造成精神傷害。衛福部保護司副司長郭采蓉強調，若遇到家庭暴力情況，第一時間務必保護自己、避免身體重要部位受傷，並通過110求助，若當下來不及，事後務必通過驗傷等方式收集證據、撥打113保護專線，或是尋求家暴防治網絡求助。

近期傳出一名國民黨的大咖人物是家暴慣犯，曾在自家豪宅對出身企業望族的妻子與未成年的兒子惡言相向、出言羞辱，甚至想把手機往兒子身上砸，妻子不堪精神、語言暴力，因此求助保全通報家暴，後來也曾經想離婚，但礙於外界觀感作罷，卻也因此飽受煎熬。

不過，外傳該起案件並未開案處理，台北市長蔣萬安稍早回應表示，如果案件評估後屬於「高危險案件」，一定會啟動專業評估並開案介入；若經過評估「不屬於高危險案件」，仍然會進行專業評估，但會納入當事人的意願，作為後續開案介入與否的考量重點之一。

李麗芬下午接受媒體聯訪表示，社工單位在評估此類案件風險時，會使用到「台灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA）量表」，區分為高危險或一般風險案件，其中高危險案件一定開案，一般風險則是依據案家的需求提供服務。

然而，若長期遭遇家庭暴力、經評估卻屬於一般風險，成年人又不希望開案處理，家中孩童恐長期成為「目睹兒」，因此李麗芬強調，如果案家家中有6歲以下兒童，一定會開案處理，但如果孩子年滿6歲以上，社政單位會與教育單位合作，由教育單位評估怎麼給目睹暴力學生協助。

李麗芬提醒，不論是什麼樣的身份、社經地位，任何人都有可能會遇到家庭暴力，一方面呼籲民眾，不要以暴力來解決家庭的溝通問題、務必加強情緒管控，以減少親密關係暴力或兒少虐待，也希望民眾勇敢求助、或是在知悉周邊的人遭遇相關困境時，主動來通報，讓社工與相關單位介入處理、協助。

另據衛福部統計，2023年計有16.8萬件家庭暴力事件通報，其中親密關係暴力就佔48.36%，兒少保護相關則佔16.11%；另兒虐事件通報約12萬件，其中1.2萬件成案處理。

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