藍營大咖家暴傳未開案！孩子恐長期成目睹兒　衛福部說明介入關鍵

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近期傳出一名國民黨的大咖人物是家暴慣犯，曾在自家豪宅對出身企業望族的妻子與未成年的兒子惡言相向、出言羞辱，甚至想把手機往兒子身上砸，妻子不堪精神、語言暴力，因此求助保全通報家暴，後來也曾經想離婚，但礙於外界觀感作罷，卻也因此飽受煎熬。
不過，外傳該起案件並未開案處理，台北市長蔣萬安稍早回應表示，如果案件評估後屬於「高危險案件」，一定會啟動專業評估並開案介入；若經過評估「不屬於高危險案件」，仍然會進行專業評估，但會納入當事人的意願，作為後續開案介入與否的考量重點之一。
李麗芬下午接受媒體聯訪表示，社工單位在評估此類案件風險時，會使用到「台灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA）量表」，區分為高危險或一般風險案件，其中高危險案件一定開案，一般風險則是依據案家的需求提供服務。
然而，若長期遭遇家庭暴力、經評估卻屬於一般風險，成年人又不希望開案處理，家中孩童恐長期成為「目睹兒」，因此李麗芬強調，如果案家家中有6歲以下兒童，一定會開案處理，但如果孩子年滿6歲以上，社政單位會與教育單位合作，由教育單位評估怎麼給目睹暴力學生協助。
李麗芬提醒，不論是什麼樣的身份、社經地位，任何人都有可能會遇到家庭暴力，一方面呼籲民眾，不要以暴力來解決家庭的溝通問題、務必加強情緒管控，以減少親密關係暴力或兒少虐待，也希望民眾勇敢求助、或是在知悉周邊的人遭遇相關困境時，主動來通報，讓社工與相關單位介入處理、協助。
另據衛福部統計，2023年計有16.8萬件家庭暴力事件通報，其中親密關係暴力就佔48.36%，兒少保護相關則佔16.11%；另兒虐事件通報約12萬件，其中1.2萬件成案處理。