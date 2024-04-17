美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空 解放軍回應了：跟監警戒依規處置
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長董軍週二（16）透過視訊會議進行通話，這是兩國防長近17個月來的首次對話，而就在兩人對話結束後不久，美國海軍第七艦隊今日表示，一架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機飛越台海上空，「展現美國對自由開放印太地區所做的承諾」。對此，中共解放軍東部戰區發言人回應稱，對美機過航「跟監警戒」，依法依規處置。
記者倪浩軒/綜合報導
中美防長對話中，奧斯汀提到美方依然維持長期存在的一個中國政策，但也強調台海和平穩定的重要性，並指出尊重國際法保障的公海航行自由非常關鍵，尤其是在南海地區。另外，兩國防長還在通話中談到俄烏戰爭、北韓問題等重要安全議題，顯示出雙方在一些重要議題上仍有合作的可能性，雖然彼此之間存在著重大分歧。
而就在兩人對話結束後不久，美國海軍第七艦隊表示，一架P-8A海神式巡邏機今日在國際空域飛越台灣海峽，並稱此行動是根據國際法執行任務，維護所有國家的航行權利與自由，「展現美國對自由開放印太地區所做的承諾」。
根據《澎湃新聞》報導，對於美機飛過台海上空，中共解放軍東部戰區發言人李熹表示，東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。