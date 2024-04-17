獨家直擊／李多慧穿太妍同款小可愛！全身行頭20萬 低調現身機場
中職啦啦隊「最強韓援」李多慧清明連續假期完成味全龍主場開幕戰及個人演唱會活動後，返回韓國休息近2周。今（17）日中午，有粉絲目擊李多慧低調現身桃園國際機場，只見她身穿性感小可愛及短裙，頭戴著鴨舌帽出關與現場粉絲們互動。經《NOWnews今日新聞》查證，李多慧身穿的性感小可愛及帽子，是與「少女時代」太妍曾經在IG上曬出的韓國知名潮流品牌《asIF CALIE》的小可愛及帽子，光這兩件要價近20萬韓元（約4,700元新台幣），同時也是不少南韓人氣女團成員的愛用品。
記者張一笙／綜合報導
李多慧今日中午低調現身桃園國際機場第2航廈，並在下午參加知名廣告公司的私人建案廣告活動。由於台灣天氣炎熱，李多慧一早在飛機上就穿著黑色小可愛，並大跳上週aespa Karina在官方抖音跳的可愛「貓咪舞」。根據調查，李多慧身穿韓國知名潮牌《asIF CALIE》的小可愛，要價12萬2千韓元（約2,870元新台幣），頭戴的「i LOVE(CALIE) gurls」帽子也要價5萬韓元（約1,200元新台幣），加上鞋子、配件等，全身行頭約莫要價20萬韓元。
《asIF CALIE》源自韓國，在韓國深受不少年輕人喜愛，「少女時代」前任隊長太妍、「aespa」隊長安俞真、「NMIXX」隊長海嫄都是該品牌的愛用者，李多慧也在今年轉戰味全龍後，擔任味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的隊長，《asIF CALIE》堪稱隊長御用品牌，就連(G)I-DLE的舒華在高雄小巨蛋超級拼盤演唱會《Golden Wave in Taiwan》結束後跟鍾明軒合照，也穿這一件小可愛。
李多慧將在台灣展開一系列的活動，除了今日下午參加海沃創意行銷的廣告活動，接下來也將在19日至21日現身味全龍主場天母棒球場應援，除了應援之外，她也將在新北大都會公園，出席知名外送平台foodpanda的代言活動，行程滿檔。
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