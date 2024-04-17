小薰才爆分手鄭人碩！苦勸白癡公主別因戲生情：眼睛要張開

獨家直擊／李多慧穿太妍同款小可愛！全身行頭20萬　低調現身機場

▲李多慧今日中午抵達台灣，只見她身穿少女時代太妍的愛用品牌小可愛及帽子低調現身桃園機場，經《NOWnews今日新聞》查證，李多慧身上的行頭要價超過20萬韓元（約莫4700元新台幣）。（圖／讀者提供）
▲李多慧今日中午抵達台灣，只見她身穿少女時代太妍的愛用品牌小可愛及帽子低調現身桃園機場，經《NOWnews今日新聞》查證，李多慧身上的行頭要價超過20萬韓元（約莫4700元新台幣）。（圖／讀者提供）

記者張一笙／綜合報導

中職啦啦隊「最強韓援」李多慧清明連續假期完成味全龍主場開幕戰及個人演唱會活動後，返回韓國休息近2周。今（17）日中午，有粉絲目擊李多慧低調現身桃園國際機場，只見她身穿性感小可愛及短裙，頭戴著鴨舌帽出關與現場粉絲們互動。經《NOWnews今日新聞》查證，李多慧身穿的性感小可愛及帽子，是與「少女時代」太妍曾經在IG上曬出的韓國知名潮流品牌《asIF CALIE》的小可愛及帽子，光這兩件要價近20萬韓元（約4,700元新台幣），同時也是不少南韓人氣女團成員的愛用品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李多慧低調現身機場，對來接機的粉絲都耐心予以簽名。（圖／讀者提供）
▲李多慧低調現身機場，對來接機的粉絲都耐心予以簽名。（圖／讀者提供）
李多慧今日中午低調現身桃園國際機場第2航廈，並在下午參加知名廣告公司的私人建案廣告活動。由於台灣天氣炎熱，李多慧一早在飛機上就穿著黑色小可愛，並大跳上週aespa Karina在官方抖音跳的可愛「貓咪舞」。根據調查，李多慧身穿韓國知名潮牌《asIF CALIE》的小可愛，要價12萬2千韓元（約2,870元新台幣），頭戴的「i LOVE(CALIE)  gurls」帽子也要價5萬韓元（約1,200元新台幣），加上鞋子、配件等，全身行頭約莫要價20萬韓元。

▲李多慧（左）穿的小可愛，是太妍（右）的私服愛用品牌。（圖／讀者提供、太妍IG）
▲李多慧（左）穿的小可愛，是太妍（右）的私服愛用品牌。（圖／讀者提供、太妍IG）
《asIF CALIE》源自韓國，在韓國深受不少年輕人喜愛，「少女時代」前任隊長太妍、「aespa」隊長安俞真、「NMIXX」隊長海嫄都是該品牌的愛用者，李多慧也在今年轉戰味全龍後，擔任味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的隊長，《asIF CALIE》堪稱隊長御用品牌，就連(G)I-DLE的舒華在高雄小巨蛋超級拼盤演唱會《Golden Wave in Taiwan》結束後跟鍾明軒合照，也穿這一件小可愛。

▲aespa隊長安俞真（左）、NMIXX隊長海嫄（中）以及(G)I-DLE舒華（右）都是品牌愛用者。（圖／翻攝自網路、舒華IG）
▲aespa隊長安俞真（左）、NMIXX隊長海嫄（中）以及(G)I-DLE舒華（右）都是品牌愛用者。（圖／翻攝自網路、舒華IG）
李多慧將在台灣展開一系列的活動，除了今日下午參加海沃創意行銷的廣告活動，接下來也將在19日至21日現身味全龍主場天母棒球場應援，除了應援之外，她也將在新北大都會公園，出席知名外送平台foodpanda的代言活動，行程滿檔。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

李多慧又傳「不當隊長就解約」！本人早出面澄清：不要對我有誤會

李多慧爆「1兆韓元簽約金」轉味全龍！堪比大谷翔平　本人回應了

李多慧捲「雙隊長」爭議首吐心情！正能量喊話：不要對我有誤會

李多慧牽手小映破不合！小龍女鬧雙隊長風波　雙姝親密互動曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞