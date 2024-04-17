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特企／獲新一輪投資1.7億元！禾多移動開發RMN　進入資本市場！

▲禾多移動近期獲得新一輪投資，目標發展RMN及拓展東南亞市場。（圖／品牌提供）
▲禾多移動近期獲得新一輪投資，目標發展RMN及拓展東南亞市場。（圖／品牌提供）

本報訊

禾多移動（AviviD.ai）日前宣布成功獲得新台幣1.7億元的投資，是繼全家便利商店、富邦集團投資之後啟動新一輪投資。本次參與投資者是資本市場稱有「台灣巴菲特」的家族基金領投，未來將指派資深基金經理人擔任董事，過去投資多在半導體、生技產業，這次看上禾多移動，是觀察近兩年禾多移動在MarTech產品方面的成熟表現，能成功自行打造整合線上線下數據的「來客顧客資料管理平台」（LCDP）和精準投放廣告的「來客行銷大聯盟」（LRMN）印象深刻。本輪投資人表示，過去關注禾多移動十年，對其客戶成長及穩定的產品品質表示樂觀，認為禾多移動在未來的前景令人期待。

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這筆投資的目的在於加速禾多移動的產品研發、擴展海外市場以及強化公司運營，進一步鞏固其在零售媒體網路（Retail Media Network，簡稱為RMN）及MarTech領域的領先地位。投資者對禾多移動的未來發展充滿信心，相信透過資金的注入，禾多移動將能夠加速創新，擴大市場份額，並將在臺灣已成功的商業模式移植到東南亞、東北亞，持續為更多客戶提供優質的行銷解決方案。

「在過去的一年裡，我們見證了生成式人工智慧發展的爆炸性增長，從ChatGPT浪潮到AI繪圖，這些技術已深入到我們生活的各個角落，禾多移動在2022年底已經打造出相關技術能自動生成商品文案，並即時掌握熱門關鍵字，成功為台灣知名電商品牌帶來流量，其開創性與前瞻性的技術，是吸引投資人的關鍵指標。」對於禾多移動獲得新一輪的投資，創辦人林志堯表示，這對台灣MarTech產業來說是一個重要的里程碑。

另外，去年底與潛在投資人積極提案的禾多移動董事長黃銘世，針對本次投資樂觀表示：「這筆資金的注入將進一步加速我們在零售媒體網路的發展，推動我們的產品創新和國際市場拓展。我們對於未來充滿信心，期待與海內外多家品牌一起實現共贏發展的目標。」

本輪投資者從三個面相看到禾多移動發展產品的潛力。首先，公司在MarTech領域的深厚技術積累和經驗豐富的團隊為其提供了強大的競爭優勢，例如，禾多移動旗艦產品「數位店長」為上百家電商網站成功預測消費者行為，提高站內轉換率，另外「AI推播廣告服務」也建立了難以被複製的商業模式，即成功串連了超過300多家電商和500多家媒體，打造了強大的私域流量。最後，禾多移動最新推出的「來客行銷大聯盟LRMN」以及LCDP技術的應用，進一步擴大了服務範圍，為零售、媒體和廣告產業帶來了更多的商業價值，這些都是投資者看好禾多移動的重要原因。

禾多移動此次獲得的新台幣1.7億元資金將用於四大方面的發展。首先，公司將進一步強化運營管理，提升內部流程效率，並擴大市場份額。其次，禾多移動將加大對產品研發的投入，不斷優化現有產品，並開發新的創新產品，以滿足市場不斷變化的需求。此外，公司還將加速海外市場的拓展步伐，積極開拓國際市場，提升品牌影響力。最後，禾多移動將加速提供cookieless後的解決方案，與更多的企業和機構合作，共同開創MarTech領域的新局面，並吸引更多潛力投資人加入。

禾多移動執行長林志堯表示「我一直相信台灣的技術實力，在世界的舞台絕對有地位，所以我們定義『RMN』的『M』裡，我們不只轉換『Media（媒體）』的角色，並要串連電商跟媒體，打造『Marketing（行銷）』的網絡。」林志堯近一步表示，LCDP跟LRMN解決了沒有cookie的問題，因此禾多移動AviviD.ai打造的RMN，幫助品牌建立自己的數據庫CDP以及自己的RMN，掌握第一方數據。

禾多移動董事長黃銘世表示，本次獲得新台幣1.7億元的投資不僅是對禾多移動過去努力的肯定，更對公司未來發展充滿信心，未來，禾多移動將繼續在研發上加大火力，並積極往海外發展，為客戶提供更優質的MarTech解決方案，實現共創、共享、共榮、共贏的目標。

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