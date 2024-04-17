美7月有機會降息！星展估美元第2季高檔震盪 日圓下半年貶勢緩
美國聯準會（Fed）降息可能延後，加上中東地緣政治因素，美元指數觸5個月新高點，日圓兌美元續創34年新低，一度下探154.78價位。展望後勢，星展銀行今（17）日預估，美國7月才有機會啟動第一次降息，第2季美元仍將高檔震盪，第3季在降息預期之下，美元才可能受到壓抑，日圓下半年貶勢也才會趨緩。
記者顏真真／台北報導
對於美國聯準會降息時間點，星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，目前預估美國今年降息將延後，降息幅度將從原本預估4碼變2碼，要到第3季才會啟動第一次降息，看起來7月較有機會降息1碼，接下來就要等到第4季才會再降息1碼，明年估會降息4碼，每季各降息1碼。
在美元走勢部分，他分析，短期來講，基於對美國聯準會對降息時間點往後及降幅縮小的預期，星展預估美國今年降息將從4次變2次，最快7月才有機會降息1碼，市場利率期貨也預估今年美國只會降息2次。因此，在第2季美國利率不變維持高檔，加上歐洲央行6月可能降息，壓抑歐元表現，第2季美元有可能維持高檔震盪格局，到第3季在美國降息預期之下，才有可能壓抑美元走勢。
至於日圓表現，陳昱嘉認為，日圓兌美元第2季可能還是會受到較大壓抑，不過，日本央行及財政官員有可能會出來干預，只是目前看來，日圓也是要等到下半年貶勢才會緩和一些。