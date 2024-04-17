人妻早上6點衝小北百貨！「最優惠買法」曝光　信用卡最高回饋20%

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小北百貨設有會員APP「小北百貨SHOWBA」，只要下載並完成註冊，就能拿到60元折價券。此外，小北百貨還能綁定LINE會員，還有機會額外領到其他優惠券。
此外，會員消費新台幣1元可累積會員點數1點，累積300點折抵消費1元，「會員點數無使用期限」，但是代售、點數卡、菸品、政府垃圾袋等物，則無法使用點數折抵消費。結帳時如未攜帶手機，可提供註冊時的手機號碼作累積。
小北百貨支付方式超多！沒帶錢包也不怕
沒帶錢包也不怕！小北百貨店內提供的支付方法除新台幣之外，還能刷VISA、MASTER、JCB、美國運通卡、銀聯卡以及國民旅遊卡，電子票證的悠遊卡、一卡通以及i-cash也能使用。
電子支付的LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、Pi拍錢包、銀角零卡都能使用。
去小北百貨這樣刷！最高回饋20%刷卡金
小北百貨日前也公布2024年最新版本銀行優惠，包含第一銀行、合作金庫'遠東商銀、陽信銀行、台北富邦銀行等，都有配合小北百貨推出相關優惠，其中最高回饋更有20%刷卡金，完整方案內容一次看：
【台北富邦銀行－富邦J卡】最高20%
活動期間：2024/1/1-12/31
新戶指定連結申辦富邦J卡核卡後，30天內於小北百貨累積消費，贈20%刷卡金回饋。
※無須上網登錄
※每歸戶回饋上限300元
【陽信銀行】60元刷卡金
活動期間：2024/1/1-12/31（每週日）
刷陽信信用卡、VISA金融卡，單筆金額588元（含）以上，即贈60元刷卡金。
※每周日每一歸戶ID信用卡與VISA金融卡，每月各縣贈刷卡金120元。
※無須上網登錄
【遠東商銀】5%回饋
活動期間：2024/1/1-6/30
遠東樂家+卡於小北百貨刷卡消費，享5%回饋。
每期帳單回饋上限350元
※無須上網登錄※限以遠銀自動扣款成功
【合作金庫】5%加碼回饋
使用VISA御璽房貸卡，用一般消費達2999元以上，享5%加碼回饋。
※無須上網登錄
※每月上限300元
【第一銀行】5%現金回饋
使用悠遊聯名卡，單筆消費300元（含）以上，享5%現金回饋。
※每戶每月精選通路回饋上限200元。
※需申請電子帳單及上網登錄