曝舒淇舊照遭轟跪算盤！馮德倫再爆夫妻私密面貌：為什麼要跪呢？
香港導演、演員馮德倫，2016年與「性感女神」舒淇結婚，夫妻倆結婚8年感情甜蜜，昨（16）日適逢舒淇48歲生日，「求生欲極低」的馮德倫居然曝光老婆陳年舊照，被太座點名：「算盤已備好⋯⋯」幽默的互動引起網友熱議；今日馮德倫出席珠寶品牌活動，趕緊盛讚舒淇爭取「活命機會」：「為什麼要跪呢？我發那個照片那麼漂亮！」透露私下有「啾」一下老婆。
記者黃雅琪／台北報導
昨日舒淇歡慶48歲生日，收到老公馮德倫獻上一個「大驚喜」，他曝光舒淇陳年舊照還笑虧：「有誰看到我老婆嗎？今天是她生日。」照片中的舒淇穿著斜肩上衣、漆皮短裙，玩著馬尾獨自美麗。但誰也不希望舊照被翻出，舒淇立刻在貼文底下留言：「算盤已備好⋯⋯」逗得一票網友笑不停「馮導的求生慾零」、「馮導不怕死。」
馮德倫與林熙蕾今日一起出席珠寶品牌活動，被問到「惡趣味」老婆一事，馮德倫展現求生慾回答：「為什麼要跪呢？我發那個照片那麼漂亮！」至於有送什麼生日禮物給老婆？馮德倫笑說：「我們都是老夫老妻不用送什麼禮物，沒有太多驚喜，但有啾一下。」身為舒淇的閨密，林熙蕾爆料她個性迷糊、常搞丟東西，不建議送她珠寶，一下子就會被弄丟。
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