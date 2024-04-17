力挺傅崐萁做萬年總召 林俊憲提2原因「拜託千萬別換人！」
國會三黨不過半，民進黨團從人數絕對優勢退居第二大黨，立院戰場揭幕，朝野紛爭不斷，對此民進黨立委林俊憲表示，若要給國民黨團總召一個期限，「我希望是，一萬年」，除了違憲擴權、刪特別預算救命錢條款、院會表決示範不在籍投票外，還要在會期間帶20幾個立委去中國，在傅崐萁帶領下，國民黨團完全成了搞笑素材，但這都還是其次，最重要的，也是最希望傅崐萁一直做下去的理由，就是「把國昌老師治得服服貼貼的。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲開頭就表示，如果要給總召傅崐萁的任期定個期限，「我希望是，一萬年」，包括國民黨中央對於傅崐萁計畫帶20幾個藍委去中國也完全不知情。林俊憲說，自己在立法院8年多了，從來沒看過國民黨團像這幾個月一樣，既搞笑又活潑。前面那些什麼違憲擴權、刪特別預算救命錢條款、院會表決示範不在籍投票，都暫且先不談，會期中間把20幾個立委帶去中國，還有臉說「不准表決喔」。
林俊憲指出，傅崐萁要去中國見誰？談什麼？連國民黨中央都不知道了，旁人哪敢多問，不過蹺班的人要別人也不准上班，也太幽默了，而在傅崐萁帶領下，國民黨團完全成了搞笑素材，但這都還是其次。最重要的，最重要的，也是最希望傅崐萁一直做下去的理由，就是把黃國昌治得服服貼貼的，「拜託了，千萬不要換人！」