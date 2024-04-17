財經新內閣黑馬齊聚！工商界建言一次看　盼重視能源外貿兩岸議題

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內閣首長上任後，將立即面對國內外政經情勢的挑戰，建議520前可多跟業界溝通，以積極作為展現行動創新內閣的新氣象。
新任財經首長熟稔產業實務，盼能為政府經貿政策注入新思維，續造產業新動能，其中，金管會主委將由政大商學院副院長彭金隆出任，希望政府可以從金融發展的角度推動金融制度改革，以厚植金融業的競爭力，扶持百業發展。
工總肯定新政府「引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才」的理念，新任內閣中財經相關首長多位出自產業界並學有專精，是一時之選，像是國發會準主委劉鏡清，長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界的情況，定能擘劃有效引領台灣經濟發展的策略；準經濟部長郭智輝熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。
工總理事長苗豐強表示，對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可躋，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。盼內閣團隊議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益且具有主體性的經濟戰略，協助產業平衡發展，立足台灣，佈局全球，俾在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。
工總針對新內閣提出5點建言，首先，檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；第二，碳費徵收機制應兼顧產業競爭力及公平性；第三，加速推動我國加入區域經濟整合；第四，重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，重新評估大陸經貿政策；第五，協助產業解決缺才及缺工問題。
商總理事長許舒博則表示，準國發會主委劉鏡清、準經濟部長郭智輝，都來自產業界，具備實務經驗，可能會做出與過去行政體系出身的官員不同的決策，「我認為這是一個好的方向」，未來表現則有待時間觀察。
他指出，尤其在淨零碳排和數位升級轉型部分，都是企業未來發展主軸，由於服務業多屬中小企業，需要政府給予更多實質上的輔導與協助。許舒博認為，部會首長來自業界是好事，會願意跟業界溝通，但對於官場文化的適應，是很大的挑戰，尤其經濟部長不好當，產業界擁有高資產，願意跳進公部門事實上是種犧牲，「5月初我們會安排時間，雙方（準經濟部長郭智輝）見個面，我會如實告知他產業問題。」
許舒博表示，站在產業界的角度來看，對外方面，期盼新任部長能將外貿環境拓展得更好，加入世界性的貿易組織，讓關稅可以減免，降低成本壓力；對內則希望穩定供電供水、平穩物價。