花10年趕超！韓研究：台百大企業市值勝韓企 台積電、三星成關鍵
來自台灣的台積電（TSMC）與韓國的三星電子（Samsung Eletronics）在先進製程領域競爭激烈，近期有韓國企業分析機構公布調查數據，發現自2013年至2023年的過去10年來，韓國市值前百大企業逐漸遭台灣市值前百大企業逆轉，分析更稱背後原因與主要三星電子和台積電業績走勢有所關聯。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國企業數據研究所「CEO SCORE」今（17）日公布一項調查數據，指出台灣前百大企業的市值與營業利潤不斷成長，在過去10年內出現超越前百大韓企的趨勢。數據指出，韓國前百大企業的營業利潤在這段期間內減少了18.8%，從2013年的88兆1593億韓元退步至2023年的71兆6491億韓元；相較之下，台灣百強企業的營業利潤則增加了136.6%，自36兆3947億韓元增至86兆96億韓元。
市值方面，韓國百強企業從828兆6898億韓元增至1565兆4222億韓元，增幅為88.9%。台灣百強企業則是從540兆9574億韓元增至1694兆87億韓元，增幅達205%。
《韓聯社》報導稱，這種情況主要受到韓韓和台灣兩大企業——三星電子和台積電的影響，從數據層面來看，三星電子的市值增長了131.9%，但營業利潤卻減少了大約80%。相比之下，台積電的市值增長達到了571.4%，而營業利潤則增加了約400%。
報導還指出，去年兩國100強企業中，IT和電子公司佔據了主要比例，但台灣的市值和利潤增長幅度更大，這些數據反映了韓國和台灣在經濟層面上的競爭情況，也同樣顯示了台灣企業在全球市場上的競爭力不斷增強。