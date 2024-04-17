徐巧芯又挨告？溫朗東遭嗆「裝瘋逃兵」爆氣喊提告 要求賠150萬
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢引發熱議，也牽連到徐巧芯。日前名嘴溫朗東在臉書連珠砲發文猛轟徐巧芯。徐巧芯則在昨日指控溫朗東涉嫌逃避兵役，裝瘋賣傻最後被判定有精神疾病被驗退。對此，溫朗東今(17)日回應，將於下週二4月23日早上10點前往北檢提告徐巧芯，並民事求償新台幣150萬元。
記者莊蕙如／台北報導
溫朗東日前質疑徐巧芯的先生、台中市府研考會主委劉彥澧直接獲判免役一事。劉彥澧今日則回應，不是事實，兵役體檢體檢過程完全合法合規，並出示病歷與診斷文件佐證。因右小腿腫瘤免服役，肉眼可見有逾15公分的腫塊而獲免役。
徐巧芯則回嗆溫朗東，並稱溫朗東不想服1年多的兵役，裝瘋賣傻最後被判定有精神疾病被驗退。對此溫朗東今日表示，本人並非黨公職人物，徐巧芯在媒體上洩漏本人病情隱私，無益於公共討論。
溫朗東強調，且徐巧芯添加眾多虛偽不實，如吃草、大小便等等細節，已詆毀他本人名聲。他說，本人將於下週二4月23日早上10點前往北檢按鈴申告，並民事求償新台幣150萬元。
溫朗東也說，提供不實資訊並洩漏本人病情者、散播不實資訊者，我之後將一併提告。