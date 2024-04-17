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曾沛慈求子尷尬了！將危險期記成安全期　嬌喊：還是很開心

▲曾沛慈想生育，但卻兩光將危險期與安全期記相反。（圖／記者陳明中攝影）
▲曾沛慈想生育，但卻兩光將危險期與安全期記相反。（圖／記者陳明中攝影）

記者施以慧／綜合報導

即將邁入40歲成為「一枝花」的演員兼歌手曾沛慈今（17）日出席公開活動，坦言自己一直想懷孕，自己成為高齡產婦，也有考慮要做試管嬰兒，但卻相當兩光，將危險期和安全期記相反，不過她相當豁達，「做2年白工，但我還是很開心」，也嬌羞表態自己其實還是很開心，可見性生活相當美滿。

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曾沛慈說自己想曬親妹妹小孩的照片，也幻想若是自己生女兒，希望長相部分可以像媽媽多一點，笑稱擔心遺傳到老公，會長得「太立體」，也強調自己目前真的還沒懷孕，目前順其自然。曾沛慈也同時宣布愛夫、結婚兩年的約書亞樂團團長孫立衡，即將在50歲財富自由。

▲曾沛慈對於小孩目前採順其自然地態度。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）
▲曾沛慈對於小孩目前採順其自然地態度。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）
▲曾沛慈表示自己對於法律不夠瞭解，故未轉發修法文，但對於黃子佼偷拍一事還是不諒解，（圖／品牌提供）
▲曾沛慈表示自己對於法律不夠瞭解，故未轉發修法文，但對於黃子佼偷拍一事還是不諒解，（圖／品牌提供）
對於大眾近期最關心的黃子佼性醜聞，曾沛慈表示兩人私下並無交情，與黃子佼只有工作上的關係，自己沒有轉發兒少性侵的修法文，只是因為自己不夠瞭解，「我覺得這是專業領域，若我一個東西有研究了解夠透徹，才敢去發表，我本來就不太會去發表什麼言論，我連社群經營每天都不知道寫什麼。不過大眾朝對的方向去調整很支持。」

她也表示看到這些新聞，自己以後去泡裸湯會因此而特別防範，外宿時也會多加注意攝影機，「自己都會特別謹慎，偷拍不行耶，未成年、成年都不對。」但還是自嘲如果被偷拍，身材要練好一點。

曾沛慈並未出演《我們與惡的距離2》，並表態編劇和別人都不太一樣。（圖／（圖／中央社記者吳家昇攝）
▲曾沛慈並未出演《我們與惡的距離2》，並表態編劇和別人都不太一樣。（圖／（圖／中央社記者吳家昇攝）
曾沛慈曾憑藉著《我們與惡的距離》一劇奪得金鐘獎，卻透露沒有參與第2季，爆料編劇呂蒔媛都和別人不一樣，不可能讓全部人都回歸演出，她也向媒體透露，電影版的演員有討論續集，粉絲能夠看見不一樣的卡司。

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