曾沛慈求子尷尬了！將危險期記成安全期　嬌喊：還是很開心

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對於大眾近期最關心的黃子佼性醜聞，曾沛慈表示兩人私下並無交情，與黃子佼只有工作上的關係，自己沒有轉發兒少性侵的修法文，只是因為自己不夠瞭解，「我覺得這是專業領域，若我一個東西有研究了解夠透徹，才敢去發表，我本來就不太會去發表什麼言論，我連社群經營每天都不知道寫什麼。不過大眾朝對的方向去調整很支持。」
她也表示看到這些新聞，自己以後去泡裸湯會因此而特別防範，外宿時也會多加注意攝影機，「自己都會特別謹慎，偷拍不行耶，未成年、成年都不對。」但還是自嘲如果被偷拍，身材要練好一點。
曾沛慈曾憑藉著《我們與惡的距離》一劇奪得金鐘獎，卻透露沒有參與第2季，爆料編劇呂蒔媛都和別人不一樣，不可能讓全部人都回歸演出，她也向媒體透露，電影版的演員有討論續集，粉絲能夠看見不一樣的卡司。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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