蔡英文緊抓卸任前權力？郭正亮：賴清德大概只會尊重前總統一年
準總統賴清德政府人事陸續出爐，即將卸任的總統蔡英文昨搶先公布總統府秘書長林佳龍轉任外交部長、外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長，引發外界詫異。對此，前立委郭正亮今（17）日指出，林佳龍接外長是蔡英文在背後運作，蔡也認為自己還有總統的權力，所以隨口就宣布。
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮今(17)日在政論節目中表示，賴清德三顧茅廬找林佳龍接外長，第三次應該是蔡英文介入，雖然外交部長難有大作為，但至少也是在團隊裡面一起挺。郭正亮研判，林佳龍53年次、鄭文燦56年次、賴清德47年次，也相差沒幾歲，但賴清德為準總統，只能學著與賴相處。
郭正亮分析，蔡英文的邏輯應該就是不希望林佳龍掉隊，所以蔡英文會隨口、很自然地跟訪團說，林佳龍是未來的外交部長，就是因為這件事是她在背後運作，是她的權力，她認為自己還是總統，520還沒到不需要禮讓賴清德。
郭正亮指出，以目前大陸時常就要求美國不支持台獨，賴清德上任後會更難施展過境外交，可能會讓邦交國都有危機。他也提到，蔡、賴兩人最後一次過境訪美時，一個聯邦官員都沒見到，只要未來還是民進黨執政，台灣的情況就會逐漸變成這樣。
郭正亮說，但是蔡英文作為卸任元首就可以去，可以發揮特別功能，出訪美國、歐洲、日本等大國和非邦交國，未來蔡英文自然會有角色扮演，反正蔡出訪總統府也不敢不批准，還有她的好閨密、準副總統蕭美琴會幫忙處理。