親子共享劇場「海洋的美麗傳說」亞洲首演高雄文化中心登場

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該節目劇情生動感人，主要傳遞巴西原住民族傳說中關於一位美人魚的神話，劇中並將土著和外來元素融合一起成為創新的表演形式，其中音樂搭配光影互動，雖然角色人物對白不多，但透過音樂及光影精彩呈現，即可了解深刻迷人的劇情。
主演的盧米亞托光影劇團2008年創立於巴西布宜諾斯艾利斯，由巴西Thiago Bresani與阿根廷的Soledad Garcia共同創辦，是巴西中西部地區第一位研究、探索及傳承皮影戲的劇團。
由於高雄是臺灣皮影戲的重要根據地，高雄市擁有台灣唯一以皮影戲為主題的地方博物館，對於傳統皮影戲的保留與推廣不遺餘力，這是一次很難得的國際交流機會，文化局亦邀請在地傳統皮影戲劇團共襄盛舉觀賞這齣戲。主辦單位文化局於也節目演出後規劃「演後座談會」，讓觀賞節目的親子都能近距離與表演者互動，並了解來自不同地域的戲劇發展與製作的精髓。
《海洋的美麗傳說》亦規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：四張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。