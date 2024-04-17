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親子共享劇場「海洋的美麗傳說」亞洲首演高雄文化中心登場

▲首度到亞洲演出、來自巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》，將以沉浸式的當代皮影光影劇場吸引大小朋友們認識世界彼端的神秘故事。（圖／高雄春天藝術節提供）
▲首度到亞洲演出、來自巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》，將以沉浸式的當代皮影光影劇場吸引大小朋友們認識世界彼端的神秘故事。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者黃文德／高雄報導

高雄春天藝術節本週六日即將登場的國外節目，是首度到亞洲演出、來自巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》，將以沉浸式的當代皮影光影劇場吸引大小朋友們認識世界彼端的神秘故事。

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高市府文化局指出，劇團兩位主要表演藝術家-蒂亞戈·布雷薩尼以及索萊達·加西亞已於今(17)日順利抵達高雄，開始相關演出工作的準備，這是巴西盧米亞托光影劇團首度登台，將於4月20、21日兩天在文化中心至善廳演出三場。

▲巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》將帶領大小朋友一起踏進表演藝術的奇幻想像世界。（圖／高雄春天藝術節提供）
▲巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》將帶領大小朋友一起踏進表演藝術的奇幻想像世界。（圖／高雄春天藝術節提供）
該節目劇情生動感人，主要傳遞巴西原住民族傳說中關於一位美人魚的神話，劇中並將土著和外來元素融合一起成為創新的表演形式，其中音樂搭配光影互動，雖然角色人物對白不多，但透過音樂及光影精彩呈現，即可了解深刻迷人的劇情。

主演的盧米亞托光影劇團2008年創立於巴西布宜諾斯艾利斯，由巴西Thiago Bresani與阿根廷的Soledad Garcia共同創辦，是巴西中西部地區第一位研究、探索及傳承皮影戲的劇團。

由於高雄是臺灣皮影戲的重要根據地，高雄市擁有台灣唯一以皮影戲為主題的地方博物館，對於傳統皮影戲的保留與推廣不遺餘力，這是一次很難得的國際交流機會，文化局亦邀請在地傳統皮影戲劇團共襄盛舉觀賞這齣戲。主辦單位文化局於也節目演出後規劃「演後座談會」，讓觀賞節目的親子都能近距離與表演者互動，並了解來自不同地域的戲劇發展與製作的精髓。

《海洋的美麗傳說》亦規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：四張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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