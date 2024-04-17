泰國連6天潑水節「破千起交通事故」 至少243死、近2千人受傷
泰國今年擴大舉辦潑水節（Songkran）活動，自4月12日至4月16日一連五天在全國各地都有相關活動，泰國政府更估計迎來超過78萬名國際旅客參與潑水節，收益超過千萬元。不過隨著慶祝活動進入尾聲，官方也統計在連假期間各地共發生1811起交通事故，其中高達8成事故與機車有關，最終釀成243人死亡、1837人受傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國政府統計，今年以來外國造訪泰國遊客數量共計有10,723,953人，收益逾5180億泰銖，數字恢復至2019年疫情爆發前的水準，包含首都曼谷、北方孔敬府（Khon Kaen）和北方最大城市清邁（Chiang Mai）等都因潑水節而吸引眾多旅客朝聖，不過泰國教育部長培姆彭（Permpoon Chidchob）週三（17）也表示，在這五天連假期間，泰國各地共發生1811起交通事故，其中超速駕駛更是主要的事故肇因。
根據《曼谷郵報》報導，在這些交通事故當中，「超速駕駛」是事故的最主要肇因，占37.6%，其次「酒駕」占比23.9%、「超車」則占21%，而自11日至16日泰國的交通事故一共造成243人死亡、1837人受傷，且所有事故中，有高達84.9%涉及機車。
從地點來看，泰國北部清萊府的事故達71起，死者15人，帕府則是受傷人數最多的地區，有68人受傷，統計數據也指出，潑水節最後一天（16）全國上下共發生242起事故，造成32人死亡和237人受傷。