《康熙來了》鐵粉考卷瘋傳！蔡康永寫到崩潰了：是不准我再主持嗎
2004年開播的談話性節目《康熙來了》自2016年停播至今已經8年，仍讓不少觀眾感到可惜，紛紛懷念起主持人小S徐熙娣、蔡康永與來賓們創造的各種經典片段。近日，就有網友特別製作一份考卷來測試鐵粉，引發熱議，就連蔡康永都跑來參戰，結果只拿到28分，讓他不禁自嘲，「好啊！那就全班都不要畢業啊，考太爛是會怎樣？是不准我再主持康熙嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
蔡康永今（17）日在IG上發文分享，做完康熙考卷的心得，沒想到作為主持人的他，竟然只拿到28分，「好啊，那就全班都不要畢業啊！不及格再打對折是吧？沒關係啦，6分我也考過啊，這次起碼二位數哦！康熙考卷是吧？考太爛是會怎樣？是不准我再主持康熙嗎？」
貼文立刻讓大家笑翻，「敲碗再開個節目『康熙回來了』一定可以考滿分」、「好好笑，太低分了，康永哥快回來主持」，但也有不少忠實粉絲表示，「我93分有截圖，在校考試都還沒那麼高分」、「我滿分耶，要不要頒獎狀給我」、「我100分欸，我愛康熙！」
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