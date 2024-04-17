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李亞萍不放行！余天宣布不選黨部主委　「有需要一定再相見」

▲余天晚間突宣布不參選新北黨部主委，但也強調自己沒有離開，將來只要有需要，一定與大家相見。（圖／記者呂炯昌攝）
▲余天晚間突宣布不參選新北黨部主委，但也強調自己沒有離開，將來只要有需要，一定與大家相見。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨地方黨部主委從本周起開放領表登記，立委蘇巧慧與前立委余天表態參選新北市黨部主委，而未料余天今（17）日晚間突於社群平台發文，表示經過幾天長考與家人溝通後，自己將不會參選黨部主委，也提及太太李亞萍，無論自己如何說服，都不同意他再參與政事，但也強調自己跟大家承諾不會離開，「將來只要有需要，一定與大家再度相見。」

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原先表態參選新北黨部主委的余天，晚間突於社群平台發文，表示經過幾天的長考，並與家人溝通後，自己要跟大家說聲抱歉，「我將不會參選民進黨新北市黨部主委」。

余天說，首先是太太李亞萍，結縭將近50個年頭，兩人相伴相扶持，是最了解也最心疼他的人，這幾天，無論自己如何說服，李亞萍都不同意他再參與政事，「她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子。」

余天說，從基層做到至今，自己已無所求，為了民進黨、為了台灣的未來，以及對新北未來發展的看法，發現新時代年輕人非常有想法，也是很有熱情與執行力的好青年，傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了。

余天表示，自己將支持任何願意與民進黨站在一起、繼續為台灣、為人民打拼的每一位年輕人，「台灣的未來就交給你們了。」但也向支持者承諾不會離開，「將來只要有需要，一定與大家再度相見。」

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