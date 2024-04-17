世界原民旅遊高峰會　阿布斯受邀主持青年論壇談行銷原民

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今(17)日下午分組論壇中，青年議題由高市府原民會主委阿布斯與加拿大的Sebastien Desnoyers-Picard共同主持，由3位與談人分享身為原住民青年如何親身走進山林認識布農族文化、討論紐西蘭毛利人的青年如何深度學習文化，以及U-start原樣計劃的介紹。主委阿布斯也化身記者訪問現場學員這幾天上課的心得感想，並分享文化傳承與推廣行銷的連結方式，以及原民會社群的經營與運用。
高市府原民會主委阿布斯表示，第三屆世界原住民族旅遊高峰會在高雄市舉辦感到很榮幸，期望透過本次交流盛事，能讓全世界看見擁有16族原住民族群文化的高雄，是多麼豐饒。
媒體人出身的主委阿布斯指出，媒體力量不容小覷，是我們原住民需要被用力推廣重要的工具，原民會一直致力於提高原住民族文化的能見度，積極在媒體及社群的運用上，行銷推廣原住民族文化及產業，讓更多人透過多元平台管道，看見原住民族的美，以提升原住民族在這個國家的地位與影響力。
阿布斯也指出，透過這次青年座談所提及的議題，傾聽青年的心聲與建議，做為未來施政的一大參考，也讓所有參與的青年在文化推廣的工作事務上，皆有滿滿的收穫並發揮繼續前進的動力。