都美竹遭控詐騙90萬！單親媽氣憤提告 釣出本人回應：她說不用還
一名身為單親媽媽的大陸網友「冰點人a冰點」近日在微博發文爆料，指控搞垮吳亦凡的網紅「都美竹」詐騙她20萬人民幣（約台幣90萬元），她聲稱，當初是因為都美竹表示自己生活困難，才給予她鼓勵，當時都美竹還時常回覆，後續私下交流，該網友在2022年陸續轉帳給都美竹10萬元，但都美竹變本加厲， 欺騙她表示自己患有抑鬱症，家人也生病了，網友再度轉帳，前前後後遭詐20萬，沒想到都是騙局。
記者施以慧／綜合報導
詐騙期間，該網友向都美竹表態自己是單親媽媽，要工作養女兒，但對方誠懇得表示她會還錢。2023年底，「冰點人a冰點」急需用錢，希望都美竹歸還借款，她卻只還了3萬元，後續更是不回訊息、不接電話，甚至把網友封鎖，將她踢出粉絲群組。
「冰點人a冰點」還憤怒指稱自己借錢給都美竹時，她經常購買名牌包，甚至還裝修別墅，還囂張聲稱已諮詢過很多律師，表示「我完全可以一分錢不還」。
後續都美竹出面回應：「不信謠，不傳謠，不過多佔用網路空間，法院已經開庭，耐心等待法院審判結果。」澄清自己並未誘騙粉絲借錢，傾訴生活難處是真的，但是是對方主動說要給錢幫助她，還表示不用歸還，最後拿了錢卻被指控騙錢。
都美竹相當無奈：「慶幸我有足夠的證據證明自己的清白。希望這些截圖能讓大家保持理性，不被謠言誤導。」不過該名網友也尋求司法協助，兩人的金錢恩怨，恐怕只能交由法官判定。
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