美國政界青年領袖訪台南 黃偉哲盼台美地方交流更形緊密
由美國州眾議員、市議員等12位美國政治界青年領袖所組成的「美國青年領袖訪問團」，今(17)日拜會台南市長黃偉哲雙方就市政及觀光等議題進行交流。黃偉哲指出，台美關係近年越形緊密，他非常期待能與來自美國各地的政治領袖多多合作，增加台南與美國各州的交流。
記者郭俊暉／高雄報導
雙方於會中針對產業、交通等市政議題進行交流，黃偉哲一一針對外賓的提問回應，並分享了會議室中標語「做得更好、過得更好」乃是他在台南的執政精神，祖母是台南人的團長新墨西哥州眾議員的朴香吟也向市府團隊分享她此行與台南在地店家的互動，她表示她深刻看到台南人民的勤奮與熱忱，非常期待再訪台南。
朴香吟(Cristina Shannin Parajón)表示，她是該州第一位台美州眾議員，她的母親姓張簡，而她跟母親雖然都在美國出生，但曾在台南渡過好幾個幸福的暑假，她今天也特地穿著祖母的外套來訪市府。朴香吟示，她的祖母曾經跟她分享過台灣有勤勉、自由等價值觀，美國跟台灣在這方面是雷同的，她跟團員們正透過各自的政治職涯實現這些理念。
黃偉哲強調，非常榮幸能夠在台南400之際迎接訪賓到訪台南，台南是台灣的第一座城市，除以美食小吃聞名之外，更是擁有千餘座廟宇的眾神之都。黃偉哲提及台南為台積電3奈米半導體先進製程的發展重鎮，台南在產業上的發展，也為這座古都帶來新的科技形象，
美國青年領袖訪問團乃是外交部駐美各處共同推薦籌組，由美國多州政界青年領袖所組成，除團長州眾議員朴香吟外，訪賓幾乎都是首次到訪台灣，盼實地觀察瞭解台灣之政經建設。該團預計在台南停留兩日，除拜會台南市政府外，也將參觀安平古堡、台南科學園區等古蹟及建設。