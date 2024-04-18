沙烏地阿拉伯舉辦電競世界盃！賽事總獎金近20億元創史上新高

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電競世界盃公告以「足以改變人生的獎金」作為宣傳，並稱各個賽事項目冠軍的總獎金將佔3000萬美元以上，不過每個遊戲賽事金額如何分配尚未正式公佈。目前公佈的獎金項目包含資格賽獎金、正賽獎金、MVP獎金以及戰隊賽獎金等，預計每個MVP獎項得獎人可以拿到5萬美元的獎金，此外在不同賽事拿下獎牌數量累積前16名的電競俱樂部或戰隊，則可瓜分高達2000萬美元的戰隊總冠軍（Club Championship）獎金。
目前電競收看數紀錄最高的賽事是去年《英雄聯盟》的S13世界賽總決賽，該賽事總獎金池僅為222.5萬美元，當時奪冠的韓國戰隊T1分得44.5萬美元獎金，亞軍WBG獲得33.375萬美元，第三四名的BLG和JDG則均獲得17.8萬美元獎金。韓媒指出，T1戰隊已獲邀參加電競世界盃，不過戰隊方面仍回應正在考慮是否參加。
目前公告賽事項目包含《Apex 英雄》、《CS2》、《Dota 2》、《EA Sports FC 24》、《要塞英雄》、《Free Fire》、《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《無盡對決》、《鬥陣特攻2》、《絕地求生》、《PUBG MOBILE:絕地求生M》、《虹彩六號：圍攻行動》、《RENNSPORT》、《火箭聯盟》、《星海爭霸II》、《快打旋風6》、《聯盟戰棋》、《鐵拳8》等。
沙國王儲兼首相沙爾曼（Mohammed bin Salman）表示，舉辦電競世界盃其經濟計劃「2030願景（Saudi Vision 2030）」的一部分，該國政府斥資數千億美元以實現國內經濟多元化，並減少對石油的依賴，此外他也被認為是熱衷於《決勝時刻》這款遊戲的玩家。